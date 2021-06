Les fonds UCITS d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited sont alignés sur le cadre ESG mondial

MUMBAI, Inde, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Aditya Birla Sun Life AMC Limited, une filiale d'Aditya Birla Capital Limited, a annoncé que ses fonds publics d'entités offshore sous UCITS (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities) sont désormais alignés sur le cadre ESG mondial.

Les deux fonds sont ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - India Frontline Equity Fund (IFEF) (ISIN : IE00BJ8RGN0), fonds à haut plafond en Inde et ABSL Umbrella UCITS Fund PLC - India Quality Advantage Fund (IQAF) (ISIN : IE00BJ8RGS50), fonds à bas et moyen plafond. La stratégie d'investissement de ces fonds est de générer une appréciation du capital à long terme en investissant dans des entreprises indiennes qui sont alignées sur le thème de l'environnement, du social et de la gouvernance (ESG). Le gestionnaire d'actifs possède également une expertise dans la conception de solutions sur mesure et de services de conseil en matière de portefeuille pour les clients.

« Le gestionnaire du fonds combinera la sélection traditionnelle ascendante des actions basée sur l'analyse commerciale et financière avec les paramètres ESG d'une entreprise afin d'identifier les opportunités commerciales durables à long terme. Dans ce cadre, toutes les entreprises du portefeuille sont évaluées en fonction d'une fiche d'évaluation sur le développement durable », a déclaré Vikas Gautam, responsable des activités offshore, Aditya Birla Sun Life AMC Limited. Le gestionnaire d'actifs s'est associé au fournisseur de recherche ESG de Sustainalytics pour les notations.

À ce sujet, A. Balasubramanian, MD et CEO d'Aditya Birla Sun Life AMC Limited, a déclaré : « Les fonds proposés sont connus pour leur performance constante et sont bien notés par des agences indépendantes. Les fonds s'efforcent de participer à des opportunités existantes et émergentes alignées sur les critères ESG, d'éliminer les entreprises à risque et d'investir dans des entreprises à croissance durable de haute qualité afin de générer de meilleurs rendements ajustés au risque. Les fonds détiendront un portefeuille diversifié qui crée une opportunité d'investissement supérieure à long terme ».

Le rendement de l'IFEF a été de 79,3 % en 1 an, 10,8 % en 3 ans et 13,2 % en 5 ans. Le rendement de l'IQAF a été de 95,4 % en 1 an, 17,6 % en 3 ans et 17,1 % en 5 ans (au 24 mai 2021, source : IQAF) : Morningstar Direct).

Aditya Birla Sun Life AMC Limited

Fondée en 1994, Aditya Birla Sun Life AMC Limited est une coentreprise entre Aditya Birla Capital Limited et Sun Life (India) AMC Investments Inc . Elle possède des filiales à Dubaï, à l'île Maurice et à Singapour.

Avis de non-responsabilité

Ce communiqué de presse ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement et ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente de ces titres. Les fonds susmentionnés sont destinés uniquement aux investisseurs accrédités/professionnels/institutionnels et non aux clients particuliers.

