Les fournisseurs d'accès à Internet américains ont attribué le prix du produit de l'année 2019 de la WISPA aux antennes à cornets asymétriques de RF elements

« Nous sommes très heureux de voir la confiance dont font preuve les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sans fil, nos principaux clients, à l'égard de nos produits et de notre technologie. Notre technologie primée améliore non seulement l'accès à Internet haut débit à grande vitesse dans les régions où les technologies traditionnelles échouent, mais elle permet également aux FAI de multiplier leurs vitesses disponibles en même temps. Nous nous sommes fixé pour mission de changer radicalement l'industrie dans son ensemble. Nos produits sont très différents des antennes traditionnelles dans ce créneau, tout comme notre approche du marché. Alors que les fournisseurs traditionnels s'efforcent de satisfaire les souhaits de leurs clients, nous fixons en revanche toute notre attention sur la résolution de leurs plus gros problèmes. Nous faisons ce qu'il faut pour l'ensemble de l'industrie, et nous avons une vision très claire de ce que c'est et des raisons pour lesquelles nous le faisons », a déclaré Juraj Taptic, cofondateur et PDG de RF elements.

« Après le premier lancement de notre technologie 'TwistPort' et 'Symmetrical Horns' (cornets symétriques), pratiquement personne ne croyait en ce que nous disions. Nous avons passé deux années entières à tenter de convaincre nos clients de tester nos produits. Nous sommes désormais parvenus à changer la façon dont l'industrie construit et déploie les réseaux sans fil », a déclaré Tasos Alexiou, évangéliste des produits chez RF elements. « Nos efforts de sensibilisation à l'atténuation du bruit, à la limitation du spectre, à la responsabilité des fournisseurs et à la formation des fournisseurs d'accès à Internet sans fil portent leurs fruits. Nous sommes heureux d'avoir eu la possibilité de participer activement à cette transformation importante dans la communauté des fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sans fil. Je peux vous promettre que nos produits à venir continueront à faire bouger les choses. »

À propos de RF elements

RF elements offre une technologie pour le sans fil rapide et durable. RF elements résout le problème de l'interférence dans les réseaux sans fil grâce à une technologie propriétaire qui s'appuie sur des antennes rejetant le bruit, un connecteur de guide d'ondes pratiquement sans perte et l'évolutivité des systèmes. La technologie propriétaire de RF elements permet une utilisation contrôlable et durable du spectre, qui est une ressource limitée et joue un rôle déterminant dans l'accès général à l'internet haut débit. RF elements est basée à Bratislava, en Slovaquie, avec un soutien commercial local aux États-Unis, en Irlande et en Afrique du Sud. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.rfelements.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1019417/RF_elements_WISPA_Product_Year_Award_2019.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1019416/RF_elements_Logo.jpg

