Les friandises naturelles pour soins dentaires quotidiens WHIMZEES™ connaissent une croissance rapide ; la marque élargit son campus basé aux Pays-Bas avec une nouvelle usine de fabrication

La catégorie des friandises pour soins dentaires pour chiens est en peine ébullition : la nouvelle installation de pointe doublera la capacité de production pour répondre à la demande mondiale croissante

TEWKSBURY, Massachusetts, 25 juin 2019 /PRNewswire/ -- WHIMZEES™, le fabricant des friandises naturelles pour soins dentaires quotidiens pour chiens, qui fait part de la famille de marques de friandises et d'aliments naturels pour animaux de compagnie WellPet, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication à Veendam, aux Pays-Bas. L'expansion et la nouvelle installation viennent soutenir la marque WHIMZEES dans sa croissance mondiale soutenue à deux chiffres, alors que la catégorie des friandises naturelles pour soins dentaires pour chiens est en pleine flambée. Cette nouvelle installation de pointe a été construite conformément aux normes de qualité de fabrication et de sécurité les plus strictes, et permettra à la marque de doubler sa capacité de production.

Employees and partners at WHIMZEES gathered to celebrate the grand opening of the company’s new, BRC AA rated state-of-the-art manufacturing facility in Veendam, The Netherlands. Camelle Kent, CEO of WellPet, addressed the grand opening event attendees to detail how the new manufacturing facility will contribute to the continued global growth of the WHIMZEES brand.

« Vu la popularité de nos friandises naturelles pour soins dentaires quotidiens, nous nous attendons à enregistrer une croissance à deux chiffres, et l'ouverture de notre nouvelle usine vient répondre à la demande mondiale croissante et appuyer notre engagement à fournir au monde les produits pour chiens les meilleurs, les plus sains et les plus amusants », a déclaré Camelle Kent, PDG de WellPet. « Nous prenons notre engagement en matière de qualité et de sécurité très au sérieux, et la nouvelle usine respecte des normes de qualité qui vont bien au-delà de la moyenne du secteur. »

L'usine s'est vu attribuer la note « AA » par le British Retail Consortium (BRC), le plus important organisme mondial de protection des marques et des consommateurs. Cette note, qui reflète la norme mondiale du BRC en matière de sécurité alimentaire, est la plus haute note attribuée aux usines appliquant des normes de qualité et de sécurité alimentaire exemplaires – développée par des experts de l'industrie alimentaire issus de magasins de vente au détail, de fabricants et d'organisation de services alimentaires afin de garantir une évaluation rigoureuse, claire et exhaustive. En remportant la note « AA » quatre années de suite, WHIMZEES a poursuivi son engagement visant à offrir des produits pour chiens sains et amusants d'une manière durable et socialement responsable.

Les friandises WHIMZEES sont fabriquées de manière durable, ses équipements et ses nouvelles techniques de fabrication consomment 40 % d'énergie en moins et permettent de composter 90 % des déchets, contribuant ainsi à réduire l'impact de WHIMZEES sur notre environnement.

Dans le cadre de la croissance de la marque, la société continue d'investir dans la recherche scientifique afin de démontrer les avantages de WHIMZEES pour la santé. Des études scientifiques récentes ont démontré que les friandises WHIMZEES étaient deux fois plus efficaces pour réduire la plaque que ses principaux concurrents1 et demandaient trois fois plus de mastication, pour trois fois plus de plaisir. En employant un nombre limité d'ingrédients entièrement naturels, WHIMZEES apporte des « soins dentaires triples » en aidant à réduire (1) le tartre, (2) la plaque et (3) la mauvaise haleine.

Les friandises WHIMZEES sont actuellement disponibles dans 32 pays du monde, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Asie-Pacifique et en Europe. Elles ne contiennent pas d'ingrédients artificiels ni de colorants, d'arômes, d'agents de conservation, de gluten, de blé, de céréales, d'OGM ou de viande. Pour en savoir plus sur WHIMZEES, rendez-vous sur www.whimzees.com.

À propos de WHIMZEES :

Les WHIMZEES, fabriquées par WellPet LLC à Veendam, aux Pays-Bas, sont des friandises naturelles pour soins dentaires quotidiens pour chiens contenant seulement six ingrédients principaux et ne contenant pas d'ingrédients artificiels, de colorants, d'arômes, d'agents de conservation, de gluten ou de viande. Les friandises WHIMZEES sont créées au moyen d'un processus de conception breveté dans une usine de fabrication de pointe qui s'engage à fournir des produits de la plus haute qualité pour animaux de compagnie. WHIMZEES est une marque garantie sans OGM par le Non-GMO Project. La forme Brushzees de WHIMZEES a également reçu le sceau d'approbation du Veterinary Oral Health Council (VOHC) pour l'élimination du tartre, ce qui rassurera les consommateurs quant au fait que le produit aidera à contrôler les niveaux de tartre des dents de leur animal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.whimzees.com/.

À propos de WellPet, LLC :

WellPet est une entreprise familiale et indépendante de premier plan spécialisée dans les aliments naturels pour animaux de compagnie. Elle détient les marques d'aliments pour animaux haut de gamme Wellness®, Old Mother Hubbard®, Eagle Pack®, Holistic Select®, Sojos® et WHIMZEES®. Depuis plus de 100 ans, WellPet fait tout son possible pour fournir des produits naturels sains pour les animaux de compagnie qui dépendent de nous.

Aujourd'hui, l'équipe d'amoureux des animaux, de nutritionnistes et de vétérinaires de WellPet s'engage à perpétuer notre héritage et à continuer de trouver de nouveaux moyens d'apporter innovation, excellence nutritionnelle et qualité à notre gamme de marques naturelles, en accordant toujours la priorité à la santé de nos animaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wellpet.com.

1 Basé sur des études réalisées dans un chenil indépendant.

