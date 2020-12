Les gagnants des Webnovel Spirity Awards Spring 2020 dévoilés pour célébrer la montée en puissance des talents du Web

Avec une chance de gagner jusqu'à 10 000 dollars US, les participants ont soumis un total de 7 560 romans couvrant un large éventail de sujets tels que le fantastique, les jeux vidéo, la romance contemporaine et la romance fantastique. Tous les lauréats, dont 16 ont été nommés lauréats, se distinguent par leur popularité auprès des lecteurs et leurs compétences rédactionnelles remarquables, évaluées par un groupe de juges composé de rédacteurs en chef.

« Nous remercions de tout cœur tous les auteurs qui ont participé à notre événement Webnovel Spirity Awards Spring 2020. Nous avons eu une réaction extraordinaire à ce concours, avec tant d'auteurs talentueux qui ont émergé pendant cet événement et encore plus de merveilleuses histoires qui ont été présentées. Nous sommes incroyablement encouragés par l'enthousiasme manifesté par notre communauté d'écriture numérique », a déclaré Sandra Chen, responsable de l'équipe de Webnovel.

Les contributions gagnantes dans les trois grandes catégories et les prix sont :

Prix d'or : 10 000 $ US

The Crown's Obsession

My Vampire System

Prix d'argent : 5 000 $ US

Hellbound With You

New Age of Summoners

Reincarnated As A Fox With System

Prix de bronze : 2 000 $ US

Divinity: Against the Godly System

His Beautiful Addiction

Loving A Heartless Lawyer

Physics The Greatest Magic

The Evolution of a Goblin to the Peak

Cliquez pour en savoir plus sur les contributions gagnantes : https://bit.ly/2W6AxIN

Événement clé pour célébrer la scène florissante de la littérature en ligne dans le monde entier, les Webnovel Spirity Awards ont été lancés pour la première fois en 2019 aux Philippines. Cette année, il a commencé à accepter des contributions en anglais d'écrivains du monde entier et continuera à être un événement annuel, selon l'annonce de Webnovel.

Le concours d'écriture est une partie importante de l'effort de Webnovel pour créer une communauté de talents d'écriture dans le monde entier et servir de centre d'incubation pour les écrivains de littérature en ligne. C'est non seulement une plate-forme où les écrivains, amateurs ou professionnels, peuvent publier leurs œuvres, mais Webnovel peut aussi aider à monétiser tous les bons contenus et à réaliser les rêves des écrivains.

« Au fil des ans, Webnovel a établi une relation stable avec les auteurs, les lecteurs et les partenaires d'adaptation de contenu », selon Sandra Chen Les écrivains peuvent publier du contenu sur Webnovel et les lecteurs paieront pour lire le contenu, ce qui générera des revenus pour les écrivains. De plus, les partenaires d'adaptation de la société peuvent déterminer quels romans méritent d'être adaptés en fonction des commentaires des lecteurs.

Webnovel dispose également d'une équipe de rédacteurs en chef qui aident les écrivains à peaufiner leur travail afin de le rendre plus adapté aux besoins du marché et des lecteurs. En outre, la société a mis en place une série de cours d'écriture en ligne pour aider à affiner des compétences spécifiques pour la création de romans Web.

Le Webnovel Spirity Awards Printemps 2021 est en préparation. Restez à l'écoute !

À propos de Webnovel

Webnovel est une plate-forme littéraire mondiale en ligne. Elle compte plus de 100 000 auteurs internationaux et plus de 200 traducteurs. Webnovel a publié plus de 160 000 romans originaux et a attiré plus de 70 millions de visiteurs dans le monde entier. La littérature chinoise compte 8,9 millions d'auteurs et 13,4 millions d'œuvres littéraires couvrant plus de 200 genres et a créé avec succès un grand nombre d'œuvres littéraires telles que Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire, The King's Avatar, qui ont été adaptées en films, séries télévisées, animations, bandes dessinées et jeux. Tencent est son actionnaire et son partenaire stratégique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1373757/Gold_Winners_of_WSA_Spring_2020.jpg

SOURCE Webnovel