Les grandes sociétés de biotechnologie Kedrion Biopharma (Italie) et Kamada Ltd. (Israël) poursuivent leur collaboration pour développer un nouveau traitement anti-COVID à base de plasma

CASTELVECCHIO PASCOLI, Italie, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- Deux sociétés biopharmaceutiques innovantes spécialisées dans les thérapies dérivées du plasma — l'italienne Kedrion Biopharma et l'Israélienne Kamada Ltd. — poursuivent leurs travaux de développement, de fabrication et de distribution clinique d'un produit anti-SARS-CoV-2 dérivé du plasma.

Les deux sociétés, réputées pour leurs capacités technologiques biopharmaceutiques de pointe, espèrent obtenir à terme l'approbation des deux côtés de l'Atlantique pour le traitement clinique des patients atteints d'une forme grave de la COVID-19. Selon les termes de l'accord, Kamada est responsable du développement du produit, de la fabrication, du développement clinique (avec le soutien de Kedrion) et des soumissions réglementaires. Kedrion est pour sa part responsable de la collecte et de la fourniture de plasma provenant de patients convalescents de la COVID-19 et de la distribution future du produit thérapeutique aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Corée du Sud.

KEDPLASMA USA, avec l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), a déjà commencé à prélever du plasma de patients convalescents de la COVID-19 dans différents centres de collecte aux États-Unis.

Dimanche, la Food and Drug Administration américaine a donné son approbation d'urgence pour une utilisation élargie du plasma sanguin riche en anticorps afin d'aider les patients hospitalisés atteints du coronavirus. Le plasma pur provenant de patients convalescents qui est transféré aux personnes atteintes du virus ne peut être fabriqué en millions de doses; sa disponibilité est limitée par les dons de sang. Le produit développé par Kamada Ltd. et Kedrion Biopharma vise plutôt à miniaturiser les doses afin de pouvoir le produire en grandes quantités.

Le mois dernier, Kedrion a annoncé avoir formé un partenariat de recherche avec le centre médical Irving de l'université Columbia pour développer et tester un nouveau traitement IgG pour la COVID-19, qui est développé par Kedrion et Kamada Ltd, une importante société biopharmaceutique israélienne spécialisée dans les produits dérivés du plasma.

Aux termes de l'accord, Kedrion fournira à l'université Colombia du plasma de patients convalescents de la COVID-19, qui sera utilisé pour la fabrication d'un traitement IgG. L'université Columbia testera le plasma de patients convalescents contre des protéines virales afin de vérifier le pouvoir neutralisant des immunoglobulines hyperimmunes.

Le Dr Steven Spitalnik, directeur médical des laboratoires cliniques du centre médical Irving de l'université Columbia, a déclaré en juillet qu'il espérait qu'en cas d'approbation par la FDA, le traitement pourrait être administré à ses propres travailleurs médicaux de première ligne exposés à la COVID-19 au centre médical Irving de l'université Columbia et ailleurs.

