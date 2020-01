Les grandes tours et les points d'intérêt du monde s'unissent pour soutenir l'Australie le 26 janvier

TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - La Tour CN, d'autres membres de la World Federation of Great Towers (Fédération mondiale des grandes tours), ainsi que des points d'intérêt du monde entier s'unissent pour sensibiliser le public et montrer leur soutien à l'Australie alors que le pays s'efforce de lutter contre les incendies dévastateurs et de s'en remettre.

La Tour CN, d’autres membres de la World Federation of Great Towers (Fédération mondiale des grandes tours), ainsi que des points d’intérêt du monde entier s'unissent pour sensibiliser le public et montrer leur soutien à l'Australie alors que le pays s'efforce de lutter contre les incendies dévastateurs et de s'en remettre. Dans la nuit du 26 janvier, jour de la fête nationale australienne, la Tour CN va faire rayonner les couleurs nationales du pays, le vert et l'or. (CNW Group/CN Tower)

Dans la nuit du 26 janvier, jour de la fête nationale australienne, la Tour CN fera partie des nombreux points d'intérêt à faire rayonner les couleurs nationales du pays, le vert et l'or. D'autres encore prévoient de se joindre à l'effort grâce aux médias sociaux et sur Internet. À ce jour, les tours et les points d'intérêt ayant confirmé leur participation comprennent :

La Tour de télévision de Berlin , Berlin , Allemagne

, , Allemagne La Busan Tower, Jung Gu , Busan , Corée du Sud

, , Corée du Sud La Calgary Tower, Calgary, Canada

La Tour CN, Toronto, Canada

La Tour Eiffel, Paris, France

L'Empire State Building, New York , É.-U.

, É.-U. Euromast, Rotterdam , Pays-Bas

, Pays-Bas La Grande Roue, Montréal, Canada

La N Seoul Tower, Séoul, Corée du Sud

Chutes du Niagara, Niagara Falls, Canada /É.-U

/É.-U One Liberty , Philadelphia , É.-U.

, , É.-U. Pavillon Bonsecours , Montreal, Canada

, La Reunion Tower, Dallas , É.-U.

, É.-U. Le Royal Liver Building, Liverpool , Angleterre

, Angleterre The Shard, Londres, Angleterre

SkyTower, Aukland, Nouvelle-Zélande

La Tokyo Tower, Tokyo , Japon

, Japon L'enseigne Toronto , Toronto, Canada

, La Willis Tower , Chicago , É.-U.

« L'Australie est confrontée à certains des pires feux de forêt jamais vus. L'ampleur de la crise actuelle et ses conséquences sur l'environnement, les populations et la faune nous concernent tous dans le monde entier », déclare Peter George, directeur de l'exploitation de la Tour CN. « Dans ces circonstances, nous avons estimé qu'une manifestation mondiale de soutien serait importante pour beaucoup. Non seulement cela transmettra un puissant message de soutien à tous les Australiens, en particulier à ceux qui sont en première ligne, mais cela pourra, espérons-le, inspirer le monde à passer à l'action ».

Pour toutes les personnes à la recherche d'une façon d'agir, des dons peuvent être faits à plusieurs organismes, dont la Croix-Rouge australienne (www.redcross.org.au/campaigns/disaster-relief-and-recovery-donate), Le NSW Rural Fire Service (service d'incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud) (https://www.rfs.nsw.gov.au/volunteer/support-your-local-brigade), et WIRES (service de sauvetage de la faune) (https://www.wires.org.au/donate/emergency-fund).

À propos de la Tour CN

D'une hauteur de 553,33 mètres (1 815 pi, 5 po), la Tour nationale du Canada est une merveille d'ingénierie, une destination primée pour sa cuisine et son offre de divertissements, et une attraction incontournable de Toronto depuis plus de quatre décennies. L'an dernier, plus de 1,98 million de personnes ont visité la Tour CN. Pour plus d'information, visitez www.cntower.ca



À propos de la Société immobilière du Canada

La Société immobilière du Canada est une société d'État fédérale autofinancée qui se spécialise en aménagement immobilier et en gestion d'attractions. Depuis 1995, la Société immobilière du Canada enrichit les collectivités et crée des expériences mémorables en exploitant le plein potentiel de ses propriétés. La Société est également un leader reconnu dans le domaine de la gestion d'attractions avec la Tour CN et le parc Downsview à Toronto, le Vieux-Port de Montréal et le Centre des sciences de Montréal. La Société immobilière du Canada améliore la valeur économique, sociale et environnementale pour les Canadiens. Depuis sa création, la Société immobilière du Canada a généré plus de 1 milliard en retombées économiques pour le Canada. Pour plus d'information, visitez www.clc.ca

Jennifer Paige, Directrice, Marketing et communications, Tour CN

