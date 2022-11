Les grands organismes philanthropiques s'engagent à verser un demi-milliard de dollars pour assurer une transition énergétique équitable

Cet engagement philanthropique vise à soutenir un avenir énergétique propre pour les personnes et les pays qui se trouvent en première ligne du changement climatique

CHARM EL-CHEIKH, Égypte, 12 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Une coalition de grands organismes philanthropiques spécialisés dans le climat a annoncé aujourd'hui son intention d'investir 500 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour favoriser une transition énergétique juste et équitable dans les pays à faible et moyen revenu, tout en stimulant le développement durable et en créant de nouvelles opportunités économiques.

Ce soutien philanthropique déterminant permettra de soutenir les efforts des gouvernements, des organisations de la société civile et d'autres acteurs qui stimulent les plans de transition énergétique nouveaux et émergents dans les pays du Sud. Ce partenariat s'appuiera sur les efforts existants et futurs de plusieurs donateurs qui renforcent les ambitions et soutiennent les actions des gouvernements, des communautés et des entreprises pour réduire le changement climatique.

« C'est un moment crucial pour le soutien philanthropique aux partenaires du Sud qui s'efforcent de prendre les devants en des temps particulièrement difficiles, a déclaré Izabella Teixeira, ancienne ministre de de l'Environnement du Brésil, coprésidente du Groupe international des ressources du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et membre du conseil d'administration du Département des affaires économiques et sociales (DESA) de l'ONU. Le monde a besoin que le Sud prenne l'initiative pour prouver que les priorités de développement et les priorités climatiques vont de pair et créer les fondements d'une transition énergétique propre véritablement juste et équitable. »

« Cette mobilisation de fonds communs pour soutenir l'action climatique contribue grandement à combler le manque de financement de la philanthropie climatique dans le Sud, a indiqué Saliem Fakir, PDG de la Fondation africaine pour le climat, un organisme de subvention stratégique et un groupe de réflexion dirigé par des Africains et travaillant à la jonction du changement climatique et du développement. Il renforcera le rôle de leader du Sud et la localisation des solutions, en particulier en Afrique, où le déficit de financement est le plus important. »

Ce partenariat permettra de soutenir des travaux comprenant une assistance technique et le renforcement des capacités nécessaires pour développer les énergies renouvelables tout en s'éloignant des combustibles fossiles, notamment par le biais d'initiatives impliquant plusieurs donateurs. L'objectif de ces investissements est de soutenir leur mise en œuvre dans les pays qui ont déjà établi des projets ambitieux et d'encourager davantage de pays à en élaborer de nouveaux, qui serviront de modèles pour la prochaine décennie.

« Ce financement est destiné à soutenir les pays dans la mise en œuvre de leurs programmes d'énergie propre ambitieux, justes et équitables, a ajouté Christie Ulman, présidente de la Fondation Sequoia pour le climat. La philanthropie peut et va jouer un rôle clé en tant que moteur d'un changement radical dans le soutien aux transitions énergétiques et économiques. Nous reconnaissons que la communauté internationale continue de manquer de manière inacceptable à ses promesses de soutien financier pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. Bien que cet investissement ne puisse pas et n'ait pas pour but de le compenser, nous nous efforçons d'aider les pays à relever leurs défis et à s'engager dans une transition énergétique propre. Cet engagement doit être considéré comme un plancher, et non un plafond, pour les mesures que la philanthropie peut prendre pour soutenir un avenir juste et équitable. »

Les organismes philanthropiques concernés reconnaissent le rôle de leader audacieux joué par de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, qui se fixent des objectifs ambitieux, même face à de lourds impacts climatiques. Il est important de noter que cet engagement ne remplace pas les milliards de dollars déjà promis aux pays en développement, mais pas encore versés, par les pays développés qui ont la responsabilité, la capacité et les fonds pour agir beaucoup plus rapidement et intensifier l'action au niveau mondial. Une autre priorité essentielle pour les organismes philanthropiques est d'intensifier les efforts de la société civile, qui reste le moteur d'une transition équitable.

« Pour que l'effort de transition énergétique d'un pays soit juste, légitime et efficace, un engagement et une participation soutenus des communautés concernées et des acteurs de la société civile sur le terrain sont nécessaires, a expliqué Jamie Choi, PDG de la Fondation Tara pour le climat, une fondation philanthropique régionale visant à accélérer la transformation énergétique de l'Asie. Le financement des partenaires de la société civile aux niveaux national et infranational pour qu'ils jouent un rôle déterminant dans la transition vers une énergie propre dans leur pays permettra de garantir la pérennité des solutions. »

Cette annonce contribue à la dynamique d'autres efforts philanthropiques visant à soutenir le Sud dans un moment critique où les pays sont confrontés à des crises alimentaires, énergétiques et du coût de la vie qui s'ajoutent aux impacts continus de la crise climatique.

Les organismes philanthropiques suivants font partie de l'annonce d'aujourd'hui :

Groupe Ballmer

Bloomberg Philanthropies

Fondation du Fonds d'investissement pour les enfants

Good Energies par Porticus

Fonds Sequoia pour le climat

Fondation High Tide

Fondation Oak

Fondation Sequoia pour le climat

Groupe Three Cairns

À propos de la Fondation Sequoia pour le climat La Fondation Sequoia pour le climat est un organisme philanthropique dont la mission est d'éviter les pires conséquences du changement climatique. Cet organisme 501(c)(3) basé en Californie soutient des stratégies ambitieuses, fondées sur des preuves, visant à accélérer la transition vers une énergie propre.

À propos de Bloomberg Philanthropies

Bloomberg Philanthropies investit dans 941 villes et 173 pays dans le monde pour assurer une vie meilleure et plus longue au plus grand nombre. L'organisation se concentre sur cinq domaines clés pour créer un changement durable : les arts, l'éducation, l'environnement, l'innovation gouvernementale et la santé publique. Bloomberg Philanthropies englobe tous les dons de Michael R. Bloomberg, y compris ceux de sa fondation, de son entreprise et de sa philanthropie personnelle ainsi que ceux de Bloomberg Associates, un cabinet de conseil bénévole qui travaille dans des villes du monde entier. En 2021, Bloomberg Philanthropies a distribué 1,6 milliard de dollars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bloomberg.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, et LinkedIn.

Contacts pour les médias Fondation Sequoia pour le climat

Copperfield Advisory [email protected]

Bloomberg Philanthropies

Daphne Wang [email protected]

SOURCE Sequoia Climate Foundation