Les groupes de Plug and Play Hiver 2021 sont composés de 153 startups qui participeront au programme d'innovation

SUNNYVALE, Californie, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Plug and Play a choisi 153 startups pour composer ses groupes Hiver 2021. Ces entreprises participeront à l'un des programmes suivants qui se dérouleront jusqu'en novembre : l' énergie , les technologies d'entreprise , la technologie financière , la santé , l' Insurtech , l' Internet des objets , la mobilité , l' immobilier et la construction , les voyages et l'hôtellerie .

Les startups participantes seront totalement immergées dans le réseau mondial de Plug and Play, qui compte plus de 30 000 startups, 500 entreprises majeures dans le secteur et des centaines de sociétés de capital-risque et d'investisseurs. Sur les 153 startups, la plupart sont basées hors des États-Unis, et représentent une multitude de pays dont l'Autriche, le Canada, la France, Hong Kong, l'Israël, Singapour et plus encore.

« Au fil des années, nous avons vu les meilleures startups les plus innovantes rejoindre notre écosystème unique », a déclaré Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Je suis heureux d'accueillir 153 startups dans nos programmes Hiver 2021, qui s'achèveront à la fin de l'année. Au cours des trois prochains mois, ces startups auront un accès privilégié à nos partenaires. Je sais que nous assisterons sans aucun doute à certaines des plus grandes innovations en cette période sans précédent. »

Au cours des trois prochains mois, ces startups pourront participer à des événements de réseautage, des sessions de mentorat, des semaines de focus, des sessions de dealflow et plus encore. Cette opportunité augmentera les chances des startups d'obtenir des pilotes exclusifs, des POC (preuves de concept), de nouveaux clients et des investissements. Il n'y a pas d'exigence de fonds propres pour la participation des startups.

La remise des diplômes pour ces startups commencera à la mi-novembre lors du sommet de Plug and Play Hiver 2021. Veuillez vous inscrire maintenant pour réserver votre participation.

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons mis en place des programmes d'accélération, des services d'innovation pour les entreprises et un centre de capital-risque interne pour développer les progrès technologiques plus rapidement que jamais. Depuis la création de la plateforme en 2006, nous avons étendu nos programmes à l'échelle mondiale et ils sont désormais présents dans plus de 30 villes du monde, donnant aux startups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Les entreprises de notre communauté ont recueilli plus de 9 milliards de dollars de financement, avec des sorties de gamme réussies, notamment Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club et PayPal. Pour plus d'informations, visitez le site https://www.plugandplaytechcenter.com/ .

