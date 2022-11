Les grues à tour de Zoomlion ont construit le stade de Lusai, au Qatar, où se déroule le plus grand championnat de football du monde

DOHA, Qatar, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » ; 1157.HK) a remporté l'appel d'offres mondial pour des grues à tour afin de construire le stade de Lusai, haut lieu du football ce mois-ci. Ses huit grues à tour TC8039-25 ont été utilisées pour sa construction, de 2018 à 2021. Aujourd'hui, le stade accueille 10 matchs du tournoi, y compris la finale du 18 décembre.

Le nouveau stade de Lusail a établi six records du monde, notamment celui du plus grand bâtiment avec un toit à double filet de câbles. Sa structure principale est composée d'une poutre d'acier combinée à du béton qui a nécessité l'utilisation de 100 000 tonnes d'acier au total, et d'une structure multicouche d'une superficie de 45 000 mètres carrés, la plus grande au monde. Huit grues à tour TC8039-25 ont permis de réaliser l'ensemble du projet et d'effectuer la plupart des travaux de levage et d'installation.

« Zoomlion est fier d'avoir participé à la construction du principal stade du Qatar, où nous sommes impatients de voir la meilleure équipe bientôt couronnée championne du monde », a déclaré Ren Jie, directeur régional de Zoomlion Construction Hoisting Machinery Company au Moyen-Orient et en Afrique.

Grâce à ses avantages en matière de technologie, de R&D et de performance, la grue à tour TC8039-25 de Zoomlion s'est démarquée d'une concurrence féroce.

La grue à tour devait dépasser les 86,7 m de hauteur de levage en raison de la hauteur élevée du stade et de l'irrégularité de ses contours extérieurs. Plusieurs grues à tour devaient également se coordonner en groupe pour réaliser les tâches d'arrimage à haute altitude, au-dessus de 70 mètres.

« Grâce à la fonction anticollision, au contrôle complet de la fréquence et à une hauteur de levage maximale de 87 mètres, les grues à tour ont assuré un fonctionnement sûr et efficace. Zoomlion a fourni un service complet, de la planification des grues à tour à l'assemblage et jusqu'au démontage », a déclaré Zhou Yan, ingénieur responsable du service des grues à tour de Zoomlion dans la région du Moyen-Orient.

Les excellentes capacités de levage et la stabilité du micromouvement avec un mode de frottement contrôlé au millimètre près ont efficacement contribué à l'installation des structures en acier à haute altitude. Le matériel a également permis de maintenir un haut niveau de stabilité malgré les conditions de construction difficiles qui ont vu les températures estivales dépasser les 50 degrés Celsius.

« Pour le projet du stade de Lusail, le temps de travail effectif cumulé de chaque grue à tour a dépassé 15 000 heures, et leur performance stable et fiable a constitué un soutien solide pour garantir l'avancement global du projet », a ajouté Ren Jie.

