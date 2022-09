Les habitants d'Oslo, capital de la Norvège, rendent hommage à l'écotourisme et à la culture ethnique d'Hainan - Hainan, un endroit fascinant situé à 18 degrés de latitude nord

OSLO, Norvège, 19 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Dans la matinée du 13 septembre (heure locale), les habitants d'Oslo, capitale de la Norvège, ont été touchés par l'enthousiasme et le charme de l'île d'Hainan, en Chine. Organisé par le Département de la publicité du comité provincial du PCC d'Hainan, l'évènement intitulé « La culture d'Hainan arrive en Norvège » s'est déroulé à Oslo. Plus de 80 images, des chants et des danses reflétant les coutumes des groupes ethniques d'Hainan ont été vivement applaudis par tous les invités.

Le coup d'envoi de l'évènement a été donné par la chanson To the End of the Earth (Jusqu'au bout de la Terre). Lors de la cérémonie d'ouverture, le conseiller principal du Théâtre national de Norvège, M. Sigmund Jaang, a souhaité la bienvenue à la mission d'échange culturel venue d'Hainan. Il était plus que désireux de promouvoir l'organisation et les échanges entre Hainan et la Norvège dans des domaines tels que la culture, l'art et le sport, et il comptait également sur la mission d'échange culturel d'Hainan pour transmettre les vœux des Norvégiens à l'île d'Hainan.

De jolis dessins ont été réalisés en utilisant un colorant naturel et un couteau de précision. Pendant qu'ils admiraient la performance de tissage de brocarts Li, les invités ont pris des photos pour garder un souvenir de cet incroyable art populaire et traditionnel. Les Norvégiens sont particulièrement fans du tissage. En effet, les chaussettes, les écharpes et autres produits tissés sont très appréciés dans le nord de la Norvège.

Erna, une professeur locale, a essayé les vêtements en brocarts Li et a affirmé que les magnifiques chants et danses ainsi que les performances de tissage de brocarts Li lui ont permis d'apprendre qu'Hainan possédait à la fois de beaux paysages naturels et une connotation humaniste qui valait la peine d'être découverte.

Les feuilles d'hévéa sont très répandues à Hainan. Tous les invités ont fait part de leur curiosité et ont apprécié la performance des artistes qui soufflaient les feuilles d'hévéa pour interpréter des chansons chinoises comme An Auspicious Day (Un jour propice). La mélodie jouée avec la flûte à nez est agréable et envoûtante, et cet instrument est plutôt réconfortant. M. Sigmund n'a jamais été à Hainan, mais il connaît le paysage des rivaux d'Hainan, Hawaï. Il espère visiter Hainan un jour.

Les activités suivantes ont beaucoup attiré l'attention des habitants d'Oslo : les activités de plein air représentées dans l'exposition de photos telles que la promenade en vélo dans les rizières, les vues des terrains de golf depuis les falaises et la pratique de rafting en canyon dans la réserve naturelle de Wuzhishan, ainsi que le paysage rural du film de promotion touristique d'Hainan.

Le jeune norvégien, Youle, est un fan de la Chine. Il a affirmé que beaucoup de ses amis d'Hainan lui avaient recommandé cet endroit magnifique. Situé à 18 degrés de latitude nord, Hainan est pour lui un endroit attractif, et il espère très bientôt pouvoir visiter l'île.

La secrétaire générale de l'Association norvégienne de la Chine, Li Xiaoling, a déclaré qu'Hainan avait fourni de gros efforts pour développer et piloter des zones franches et des ports francs aux caractéristiques chinoises. Elle souhaiterait promouvoir les échanges et la coopération entre Hainan et la Norvège dans des domaines tels que l'économie, le commerce, la culture et l'éducation avec l'aide des Chinois locaux.

