Les HCL, qui collaborent aux études cliniques, envoient à BioVaxys les premières tumeurs cancéreuses ovariennes retirées par chirurgie pour le développement du vaccin BVX-0918

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE : BIOV) (FRA : 5LB) (OTCQB : BVAXF) (« BioVaxys » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui que son collaborateur pour les études cliniques, les Hospices Civils de Lyon (« HCL »), a retiré chirurgicalement les premières tumeurs cancéreuses ovariennes de patientes atteintes de cancer qui seront utilisées par BioVaxys pour le développement du processus et les « tests à blanc » de fabrication du BVX-0918. Il s'agit d'une étape importante menant à l'achèvement de la production du vaccin contre le cancer ovarien de la Société selon les bonnes pratiques de fabrication (« BPF »).

BioVaxys a récemment conclu une collaboration avec les HCL et le Deaconess Research Institute aux États-Unis, afin de fournir à la Société des tumeurs extraites chirurgicalement de patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire de stade III ou IV. Les échantillons de tumeurs provenant des deux hôpitaux sont utilisés par le partenaire de fabrication de BioVaxys basé à Lyon, BioElpida (« BioElpida ») pour valider le protocole de prélèvement des tumeurs, le cryo-emballage, la cryoconservation et la logistique de la chaîne d'approvisionnement pour la bioproduction du BVX-0918 pour les patientes potentielles aux États-Unis et dans l'UE.

Les donneuses de tumeurs ovariennes doivent signer un formulaire de consentement pour les patients. L'extraction, le stockage et la logistique d'expédition des tumeurs suivent un protocole strict développé par BioVaxys et soumis à l'approbation institutionnelle et réglementaire.

Le BVX-0918 produit à partir des cellules tumorales retirées chirurgicalement depuis les HCL sera analysé en utilisant les tests d'identité dérivés de la lignée cellulaire OVCAR-3 récemment achevée par BioElpida. Le test d'identité sera effectué sur chaque lot de vaccin autologue contre le cancer de l'ovaire. Il est obligatoire pour les organismes de réglementation de l'UE et des États-Unis.

Kenneth Kovan, PDG de BioVaxys, a déclaré : « La production du BVX-0918 est un processus qui s'appuie sur l'exécution réussie d'étapes successives, comme le transfert de la technologie de bioproduction à BioElpida, le développement des procédures de validation nécessaires à la fabrication BPF, les tests de stérilité pour le transport, la fixation des haptènes, les méthodes de cryoconservation, la production d'anticorps, l'analyse de la biocharge, les tests d'endotoxine et, plus récemment, le développement des tests d'identité à partir de la lignée cellulaire OVCAR-3. Avec les tumeurs retirées chirurgicalement, nous pouvons maintenant commencer les étapes finales du protocole de production du vaccin et la validation BPF. »

La plateforme vaccinale de BioVaxys repose sur le concept immunologique établi selon lequel la modification des protéines de surface (qu'elles soient virales ou tumorales) par des haptènes les rend plus visibles pour le système immunitaire. Ce processus d'hapténisation « apprend » au système immunitaire d'un patient à reconnaître et à rendre plus « visibles » les protéines cibles comme étant étrangères, stimulant ainsi une réponse immunitaire déclenchée par les lymphocytes T. Les vaccins anticancéreux de BioVaxys sont créés en extrayant les propres cellules cancéreuses (autologues) d'un patient, en les liant chimiquement à un haptène et en les réinjectant au patient pour induire une réponse immunitaire à des protéines qui, autrement, ne seraient pas immunogènes. L'hapténisation est une approche immunothérapeutique bien connue et bien étudiée de l'immunothérapie du cancer et a été évaluée cliniquement dans les tumeurs métastatiques régionales et disséminées.

Un vaccin mono-haptène de première génération, inventé par le cofondateur et directeur médical de BioVaxys, David Berd, a obtenu des résultats immunologiques et cliniques positifs lors des essais de phase I et II sur l'homme, chez plus de 600 patients atteints de différents types de tumeurs, et n'a présenté aucune toxicité au cours des années d'étude clinique. Ces études ont été menées dans le cadre d'une demande d'un nouveau médicament expérimental examinée par la FDA. Un vaccin autologue hapténisé de première génération a également été testé par le Dr Berd chez des femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé qui avaient cessé de répondre à la chimiothérapie conventionnelle. Les résultats sont encourageants : la survie globale médiane de 24 patientes était de 25,4 mois, avec une fourchette de 4,5 à 57,4 mois ; 8 patientes ont survécu pendant plus de 2 ans. BioVaxys a amélioré l'approche de première génération en utilisant deux haptènes (« bi-hapténisation »), ce qui, selon la Société, donnera des résultats supérieurs.

