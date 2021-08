Les hôpitaux Manipal lance le premier système Radixact avec la technologie Synchrony en Inde

Le système Radixact, avec sa nouvelle génération de tomothérapie avec technologie Synchrony, répond aux besoins des patients atteints de cancer, en donnant des résultats cliniques de loin supérieurs pour les cancers de la tête et du cou, du sein, de l'appareil digestif et de la prostate, qui représentent plus de 85 % des cas. Le système offre une rotation de 360 degrés pour le corps entier et un traitement IGRT quotidien basé sur la tomographie avec reconstruction itérative. Les technologies combinées permettent d'administrer des rayonnements à l'aide de diverses méthodes - de la radiothérapie à modulation d'intensité guidée par l'image (IG-IMRT) à la radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT) - pour traiter presque toutes les tumeurs, même celles qui se déplacent avec la respiration, avec une précision, une exactitude et une flexibilité sans précédent.