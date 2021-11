Les ingénieurs de NUST MISIS créent un « street robot » pour une street food saine

MOSCOU, 25 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Les ingénieurs de NUST MISIS et le laboratoire Karfidov ont mis au point un prototype fonctionnel de distributeur automatique pour la préparation de plats sains. L'appareil cuit des plats confectionnés à partir de légumes et de céréales en 30-60 secondes, qui conviennent à ceux qui vivent un mode de vie sain ou souffrent d'allergies et d'autres maladies spécifiques. Selon les développeurs, ce dispositif de plats préparés sains coûtera 1,4 millions de roubles.

Commandités par l'entreprise privée AFM, les ingénieurs de NUST MISIS, en collaboration avec le bureau de conception du laboratoire Karfidov, ont mis au point un prototype de la machine Salatomat, qui pourrait faire partie de l'infrastructure alimentaire saine de la ville. L'appareil contient 16 ingrédients de base - légumes, céréales, pommes de terre, nouilles - ainsi que 20 sauces et garnitures (sauces, fromages, noix). À partir de ces ingrédients, Salatomat peut concocter jusqu'à 1 000 plats différents. L'utilisateur peut également créer une combinaison personnalisée de produits.

« Le processus de cuisson par le robot commence par la préparation des produits - traitement thermique et ultraviolet (protection contre les microbes et les virus), coupe des légumes, stabilisation de la température (refroidissement ou chauffage, selon le plat). Viennent ensuite le dosage, l'emballage et la distribution. Le cycle est complété par le stockage des données pour les commandes ultérieures des clients », décrit Aleksey Karfidov, responsable du département d'ingénierie des équipements technologiques chez NUST MISIS, co-fondateur et concepteur général du laboratoire Karfidov.

Selon les développeurs, le robot est capable d'assurer la disponibilité, la sécurité et l'hygiène des aliments, la préparation rapide et la composition nutritionnelle individuelle. L'appareil sera également complètement sans contact. Tous les processus de cuisson sont effectués sans intervention humaine.

Tous les ingrédients contenus dans les contenants SalatOmat sont pré-conditionnés et conservés dans des contenants scellés hygiéniquement. Les produits peuvent être conservés dans des contenants pendant un maximum de 8 heures, et s'ils ne sont pas utilisés, ils doivent être jetés. La cuisson dure 30 à 60 secondes, de sorte que le robot peut recueillir de 150 à 500 portions par jour. L'appareil nécessite d'être alimenté et entretenu (1-2 heures par jour). Le robot occupe environ 2 mètres carrés.

« L'appareil a son cerveau et sa mémoire. Le module intelligent collecte et stocke des données selon les préférences gustatives, les indications médicales et les restrictions pour chaque commande. Le conteneur « sait » ce qu'il contient et stocke en raison de la puce RFID, » ajoute Aleksey Karfidov.

Au cours des deux dernières années et dans le monde entier, plusieurs nouvelles startups cherchent à remplacer le travail humain dans la préparation d'aliments sains. Plus de 200 robots Sally préparateur de salades ont été déployés aux États-Unis en 2021. Cependant, contrairement à la conception russe, la possibilité d'une entrée accidentelle d'une petite quantité du contenu des trémies voisines n'est pas exclue. Une telle erreur peut causer des réactions allergiques. De plus, la conception du Sally ne règle pas la question du drainage des condensats. Le coût de Salatomat, selon les développeurs, variera autour de 1,4 millions de roubles, tandis que Sally coûte environ 2,2 millions de roubles.

Les clients pourront utiliser le service à l'aide de l'application mobile AFM. Le système affiche le robot le plus proche et mémorise les préférences du client.

