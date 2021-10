Les innovateurs technologiques américains choisissent le programme de citoyenneté par investissement du Monténégro pour la diversification des domiciles

LONDRES, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Henley & Partners signale une forte augmentation de l'intérêt pour le Programme de citoyenneté par investissement du Monténégro , avec un flot de demandes de citoyens américains dynamiques et prospères, dont la plupart sont des membres très puissants de la génération X. Le cabinet mondial de premier ordre de planification de la résidence et de la citoyenneté est l'un des trois seuls agents de commercialisation désignés par le gouvernement pour le programme de citoyenneté par investissement, très ,recherché et qui doit être clôturé à la fin de cette année.

Rade Ljumović , associé directeur chez Henley & Partners au Monténégro, explique que les investisseurs fortunés sont attirés par le Monténégro pour de multiples raisons. « Au-delà du climat méditerranéen, très agréable, et de la beauté de la région, les investisseurs voient d'excellentes opportunités au Monténégro, l'une des économies des Balkans qui connaît la croissance la plus rapide. Nous recevons des candidatures de grands innovateurs américains dans le domaine de la technologie, dont l'investissement immobilier n'est qu'un début. Tous sont pleinement conscients que le Monténégro se concentre sur la stimulation de l'innovation numérique. Il n'existe pas de restrictions sur la propriété étrangère et le Monténégro offre l'un des régimes fiscaux les plus favorables de l'Europe. En plus de tous les avantages habituels d'une citoyenneté supplémentaire, le boom immobilier signifie que les investisseurs sont susceptibles de bénéficier d'excellents rendements sur leur investissement immobilier. »

Les citoyens américains sont conscients du besoin croissant de diversifier leurs portefeuilles de citoyenneté, déclare Mehdi Kadiri , associé directeur et responsable de l'Amérique du Nord chez Henley & Partners. « Les vagues de choc de la volatilité causée par la COVID-19 tout au long de 2021 ont permis à un plus grand nombre d'entrepreneurs de créer des portefeuilles de domiciles diversifiés en investissant dans des programmes de résidence et de citoyenneté par l'entremise de programmes d'investissement , comme l'offre attrayante du Monténégro. L'objectif principal est de surmonter les limites et les risques associés à la limitation à une seule juridiction. Grâce à sa facilité d'accès aux grandes métropoles de l'UE, les investisseurs voient le Monténégro comme une porte d'entrée idéale et abordable vers l'Europe et sont sensibles aux opportunités de réseautage et d'affaires qui y sont associées dans toute la région. »

Les candidats au Programme de citoyenneté par investissement du Monténégro doivent apporter une contribution financière minimale de 350 000 EUR (investissement de 250 000 EUR et don de 100 000 EUR au pays), et en échange, et sous réserve d'un processus rigoureux de contrôle et de diligence raisonnable, y compris une vérification approfondie des antécédents, ces personnes et leurs familles obtiennent la citoyenneté monténégrine dans un délai de trois à cinq mois.

Le passeport du Monténégro se classe constamment dans le top 50 mondial. Actuellement, il occupe la 48e position du classement Henley des passeports , avec ses détenteurs bénéficiant d'un accès sans visa ou visa à l'arrivée pour 123 destinations dans le monde, y compris les pays de l'espace Schengen en Europe, ainsi que Hong Kong, la Russie, Singapour, la Turquie et les Émirats arabes unis. En plus d'être membre de l'OTAN, le Monténégro est un candidat reconnu à une future adhésion à l'UE. Le négociateur en chef du gouvernement, Zorka Kordic, a récemment indiqué que la date cible de l'adhésion du Monténégro était 2024.

