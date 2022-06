Les innovations d'Innodisk remportent le prix du meilleur produit au Salon Embedded World 2022

Dans leur gamme de périphériques intégrés, ils ont également présenté le premier module Ethernet 10GbE Base-T au format M.2 2280, ainsi que InnoAgent, un tout nouveau module matériel qui permet une gestion à distance hors-bande des systèmes, même s'ils ont planté ou s'ils sont complètement déconnectés.

L'équipe DRAM d'Innodisk a mis en avant son module DRAM DDR4 Ultra Temperature , qui offre un design compact, la vitesse de mémoire la plus rapide de l'industrie avec 3200MT/s, et peut fonctionner à des températures allant de -40 °C à 125 °C. L'un des clients d'Innodisk, qui a fait usage des SODIMM GB Ultra Temperature sur des serveurs Edge 5G d'IA en extérieur a pu apprécier le niveau de tolérance des modules face aux températures extrêmes.. Leurs serveurs, conçus pour une utilisation en télécommunications, souffrent de la tendance de la 5G à générer rapidement de la chaleur, c'est pourquoi la solution Ultra Temperature d'Innodisk, qui résiste jusqu'à 125 °C, était parfaitement adaptée.

Les solutions innovantes que permettent ces modules sont la raison pour laquelle le DRAM Ultra Temperature d'Innodisk a remporté le prix du meilleur produit pour la mémoire et le stockage . Le prix, qui avait déjà été décerné à Innodisk pour ses SSD InnoAGE, évalue l'excellence de la conception, la performance relative et l'impact/la perturbation du marché. Une fois de plus, le prix illustre l'excellence industrielle d'Innodisk et montre de quelle manière l'entreprise continue d'innover.

Innodisk est impatient de retrouver ses clients industriels à l'occasion de la prochaine édition du salon l'Embedded World.

À propos d'Innodisk

Innodisk est un prestataire de services de mémoire flash, de modules DRAM et de périphériques intégrés pour des applications industrielles et d'entreprise. Pour en savoir plus sur Innodisk, veuillez consulter le site https://www.innodisk.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1454282/Innodisk_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846092/Best_in_Show.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1846093/Ultra_Temperature__Best_in_Show_Winner_01.jpg

SOURCE Innodisk Corporation