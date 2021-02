Les innovations du projet Kavach d'Apollo Hospitals sont publiées dans la NEJM Catalyst

- Le rapport donne un aperçu de la manière dont le plus grand système de santé privé d'Inde a géré la COVID-19

HYDERABAD, Inde, 26 février 2021 /PRNewswire/ -- Apollo Hospitals, la plus grande chaîne de soins de santé intégrés en Inde, a annoncé en mars 2020, sa campagne du projet Kavach, une stratégie à plusieurs volets déployée pour freiner la pandémie de COVID-19 dans le pays. Kavach, qui se traduit par « bouclier », englobe une approche à 360 degrés.

Les innovations dont le projet Kavach a été le pionnier sont mises en évidence dans un rapport du 24 février 2021 dans la NEJM Catalyst. NEJM Catalyst est une revue américaine de premier plan du prestigieux groupe NEJM, qui se concentre sur les dernières innovations, les grandes idées et les solutions pratiques pour la transformation des soins de santé.

Le commentaire du projet Kavach met en lumière les stratégies uniques entreprises par Apollo Hospitals, telles que l'écran COVID-19 basé sur l'IA, qui a été téléchargé et adapté plus de 15 millions de fois dans six langues régionales, les téléconsultations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 basées sur des applications, les tests à domicile, la distribution de médicaments dans tout le pays et les services de surveillance à distance à domicile.

Les auteurs du commentaire sont les Drs. Anupam Sibal, Hariprasad et Sangita Reddy d'Apollo Hospitals, et le professeur Murali Doraiswamy de la Duke University School of Medicine. Le Dr Doraiswamy est également membre du conseil d'administration d'Apollo.

Le Dr Sangita Reddy, co-directrice générale d'Apollo Hospitals, a déclaré : « Pour relever les défis lancés par la COVID-19, une approche intégrée qui déploie l'ensemble de l'écosystème d'Apollo a été conçue. La diffusion d'informations précises, la détection et l'isolement précoces et les soins techniques dans différents environnements avec un traitement avancé utilisant les meilleurs protocoles médicaux mondiaux en ont constitué les piliers. Avec des hôpitaux répartis dans 16 États, nous avons fourni des soins aux patients dans le respect total des avis émis par les gouvernements des différents États. Une approche innovante a permis le lancement d'idées comme le projet Stay-I (Stay Isolated,) permettant aux personnes infectées de séjourner dans des hôtels, libérant ainsi des lits dans les hôpitaux. Les soins ont été dispensés à l'aide de la télémédecine. L'initiative a servi pendant plus de 80 000 nuits et a touché plus de 5 millions de vies sur la période. »

Le Dr Hariprasad, président du groupe des hôpitaux Apollo, a noté que, « le projet Kavach d'Apollo a donné des résultats exemplaires en termes de lutte contre la pandémie de COVID-19 avec un taux de réussite phénoménal. Qu'il s'agisse de consacrer les 2 250 lits à des soins exclusifs de Covid ou de mettre en place plus de 30 services pour la fièvre, nous avons toujours mené le combat depuis le début. Notre expertise en matière de traitement et de gestion des patients atteints de Covif a été rassemblée et diffusée dans un guide complet sur les procédures opératoires normalisées appelé « Livre rouge » afin d'aider les autres établissements de soins de santé à tirer parti de notre expertise clinique. »

Le Dr Anupam Sibal, directeur médical du groupe, Apollo Hospitals, a commenté : « L'approche multidisciplinaire consistant à réunir des experts de tout le groupe sur une plate-forme virtuelle nous a permis de créer des directives cliniques qui ont été modifiées régulièrement, au fur et à mesure de l'apparition de preuves. Les lignes directrices ont été modifiées 34 fois, dont deux fois par semaine lors de la publication des données sur les bienfaits des stéroïdes. La participation active aux essais cliniques multinationaux a permis aux patients d'accéder à de nouvelles options thérapeutiques ».

Le Dr Murali Doraiswamy, professeur de psychiatrie et de médecine à la Duke University School of Medicine, aux États-Unis, a fait observer que « la manière dont l'Inde a géré la COVID-19 a suscité des éloges dans le monde entier. L'Inde a déployé une approche visant à établir une collaboration étroite entre le secteur public et le secteur privé. Le projet Kavach a montré comment le plus grand prestataire de soins de santé privé indien a adapté sa réponse et offre de nombreuses idées et solutions innovantes pouvant être mises en œuvre dans différentes régions. »

Le rapport complet intitulé, « Apollo Hospitals and Project Kavach:Insights from How India's Largest Private Health System Is Handling Covid-19 », peut être consulté en cliquant sur le lien ci-dessous s: https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0677

