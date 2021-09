Les inscriptions au SUTUS 2021, « Sommet universel du tourisme spatial et sous-marin », sont ouvertes

« Les Roches réunit les principaux experts mondiaux du tourisme spatial et sous-marin pour analyser les défis auxquels sera confronté ce secteur émergent au cours de la prochaine décennie. »

SUTUS 2021 réunira des leaders nationaux et internationaux de ces secteurs pour aborder les deux plus grands défis à venir dans le domaine du tourisme de luxe : le cosmos et le monde subaquatique. Parmi les intervenants présents figurent Sam Scimemi (NASA), Bernard Foing (ESA), Tony Gannon (Space Florida) Hiroko Ajusakura (JAXA), Fabien Cousteau (Proteus), Aaron Olivera (Earth300) et Héctor Salvador (Tritón Submarines)

Le congrès, présenté dans un format hybride (en présentiel et en ligne), débutera le 22 septembre à l'école Les Roches , l'une des meilleures écoles de gestion hôtelière au monde et reconnue internationalement par le secteur du tourisme. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur www.sutusummit.com

Voyages spatiaux privés : quelle est la prochaine étape ? Peut-on faire pousser des plantes sur la lune ? Comment les astronautes privés, non professionnels sont-ils formés ? Peut-on vivre sous l'eau ? Quels trésors archéologiques nos océans renferment-ils ? Voici quelques-unes des questions qui seront abordées lors de ce SUTUS 2021.

LAUSANNE, Suisse, 15 septembre 2021 Cet événement pionnier en matière de tourisme spatial et subaquatique, qui réunit les principales agences spatiales internationales et entreprises privées, fêtera sa deuxième édition à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme à l'école Les Roches, du 22 au 24 septembre, coïncidant avec l'équinoxe d'automne et en format hybride, avec une journée complète de présentations en présentiel et deux journées supplémentaires de sessions virtuelles.

Organisé par Les Roches avec Medina Media Events, SUTUS 2021, sous le titre « Le tourisme au-delà des frontières naturelles », est un événement unique, l'un des plus importants au monde.

Cette édition accueillera des professionnels internationaux et nationaux renommés de l'industrie aérospatiale ainsi que des représentants de la NASA, de l'ESA, et de la JAXA. Au cours de cette conférence de trois jours, des intervenants et des panels évoqueront, entre autres sujets d'actualité, les voyages privés dans l'espace et les entreprises à capitaux privés qui s'efforcent de faire de ce rêve une réalité, ainsi que la recherche scientifique dans des domaines tels que l'agriculture sur d'autres planètes. De retour sur Terre, les participants au SUTUS plongeront dans le monde du tourisme subaquatique, où archéologues marins, experts en plongée et explorateurs intrépides leur feront découvrir ce monde inexploré.

En outre, le campus de l'école Les Roches accueillera une zone de démonstration où seront exposés des projets innovants liés au tourisme et issus de différentes entreprises nationales et internationales, tels que l'abri d'urgence conçu par l'ESA, un zeppelin flottant au-dessus du campus, un projet éducatif de la Cité des étoiles consistant en un planétarium portatif de 4 x 6 mètres faisant partie d'une promenade en réalité virtuelle à travers le système solaire.

Carlos Díez de la Lastra, directeur général de l'école Les Roches Marbella, a déclaré : « SUTUS est né de notre volonté de devenir une référence en matière de tourisme de luxe. Pour cette nouvelle édition de SUTUS, on ne pouvait trouver meilleur endroit que Les Roches, école de formation en gestion hôtelière et référence en matière d'éducation de qualité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières, pour accueillir ce projet passionnant ».

Lors de cette seconde édition, et par le biais de la plateforme Medina Media Events utilisée par 4K-HDR Summit, le Forum5G et Extenda Global, les assistants virtuels et les entreprises inscrites pourront suivre toutes les sessions en direct, et participer à des réunions B2B avec les intervenants.

En raison des mesures anti-Covid, la participation en présentiel se limitera aux intervenant, aux institutions, aux sponsors, aux participants VIP et à la presse.

Pour vous inscrire et accéder au programme officiel, rendez-vous sur le site internet www.sutusummit.com. SUTUS, est l'occasion d'écouter des intervenants d'exception évoquer les défis les plus ambitieux des secteurs émergents du tourisme spatial et sous-marin, et de partager savoir et opportunités commerciales.

