Les institutions pénitentiaires espagnoles choisissent Attenti pour leur programme de surveillance électronique polyvalent

TEL AVIV, Israël, October 5, 2018 /PRNewswire/ --

Attenti, un leader mondial reconnu du secteur de la surveillance électronique, a annoncé aujourd'hui que ses solutions de surveillance électronique ont été choisies pour une durée de trois ans supplémentaires par les institutions pénitentiaires espagnoles. Le nouveau contrat inclut une vaste gamme de solutions de surveillance électronique pour les milliers de personnes actuellement incarcérées à différents niveaux de sécurité en Espagne.

Parmi ces solutions, on peut notamment citer la surveillance du couvre-feu à domicile, qui offre une surveillance de présence continue au sein d'un périmètre défini, la surveillance de l'alcoolisme, qui soutient les programmes de réhabilitation, ainsi que la surveillance des libérations supervisées par GPS pour les programmes de sorties temporaires et définitives, qui offre une supervision continue des délinquants à la fin de leur période d'incarcération et qui aide à leur réhabilitation au sein de la société. Ce programme de surveillance électronique polyvalent est l'un des premiers et l'un des plus importants programmes de surveillance électronique d'Europe.

« Notre gamme de solutions intégrées de surveillance communautaire et de surveillance de libération supervisée permet à nos clients de suivre de près les délinquants à risque élevé, tout en facilitant leur réhabilitation au sein de la société par le biais de programmes de placements professionnels et d'autres programmes de sorties temporaires, en plus d'améliorer leur conformité», a déclaré Boaz Raviv, PDG d'Attenti.

« Les solutions de surveillance électronique d'Attenti ont fortement contribué à la réduction de l'impact économique de la population carcérale. Elles ont également eu un effet social positif, avec la réintégration progressive et en toute sécurité des détenus au sein de la communauté, en plus de veiller à la sécurité de notre société», a commenté M. Javier Nistal Buron, directeur général de l'exécution pénale et de la réintégration sociale de l'administration générale des institutions pénitentiaires espagnoles.

À propos d'Attenti :

Figurant parmi les plus grandes sociétés internationales de surveillance électronique du secteur, Attenti suit en simultané plus de 70 000 délinquants dans 40 pays pour des agences de justice pénale. La société compte 25 ans d'expérience en conception, ingénierie, développement et fabrication d'équipement et de solutions de systèmes de surveillance électronique. Attenti a été la première entreprise du secteur de la surveillance des délinquants à intégrer de nombreuses technologies comme celles des communications RF, GPS, de ligne fixe et cellulaires, de détection de l'alcool et de vérification vocale dans une solution complète de suivi des personnes sous surveillance. Des solutions alternatives à l'incarcération, en passant par le suivi du détenu et la surveillance de la l'alcoolisme, Attenti fournit un éventail complet de solutions de surveillance électronique conçues en fonction des exigences uniques de chaque client.