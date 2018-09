Les jeunes à travers le monde préfèrent de plus en plus l'activisme, selon un nouveau rapport d'Orb Media

Le fossé intergénérationnel continue de se creuser, l'idée que les pouvoirs publics sont corrompus dissuadant les électeurs plus jeunes

WASHINGTON, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Selon un rapport et une analyse de données de New Orb Media Inc, les jeunes optent pour des manifestations en rue et des structures informelles au lieu des partis politiques et d'un engagement traditionnel. La poursuite du recul de la participation électorale diminue leur impact sur les élections, avec 4 à 11 pour cent qui ne votent pas.

A rally for Zimbabwe's leading presidential challenger, Nelson Chamisa, age 40, in rural Bindura, a stronghold of the ruling ZANU-PF party. “What I can safely tell you is that Chamisa got the youth vote," Kindness Paradza, a ruling party member of parliament, said after the election.

Selon une analyse d'Orb Media portant sur un million de réponses dans 128 pays, cette dichotomie d'engagement a creusé le fossé intergénérationnel. Les personnes de moins de 40 ans sont 14 pour cent plus susceptibles de participer à la politique informelle que les citoyens de plus de 40 ans. Les fourchettes de participation dans le monde sont passées d'entre 1 à 5 pour cent au début des années 2000, à 9 à 17 pour cent aujourd'hui. Les personnes de plus de 40 ans continuent de participer aux partis politiques traditionnels et votent en grand nombre.

L'idée que les pouvoirs publics sont corrompus renforce le désengagement des jeunes vis-à-vis des élections, ceux qui pensent que leur gouvernement est corrompu étant de 7 à 15 pour cent moins susceptibles de voter que ceux de la même tranche d'âge qui pensent que leur gouvernement n'est pas corrompu. Pour les personnes de plus de 40 ans, l'idée que les pouvoirs publics sont corrompus n'a qu'un léger effet négatif sur leur comportement électoral.

La frontière entre formel et informel a toujours été perméable. La rue et Internet ne peuvent qu'influencer les politiques. Reste à voir ce que cela signifie pour les gouvernements à travers le monde et pour cette génération au fur et à mesure qu'elle vieillit.

Orb Media est heureuse de s'associer à des membres de l'Orb Media Network (OMN), un groupe qui rassemble des médias qui définissent l'ordre du jour mondial et qui collaborent pour publier ensemble des reportages qui stimulent un dialogue mondial sur des enjeux capitaux, attirant l'attention des pouvoirs publics, de l'industrie, des chercheurs, de la société civile et du public.

Parmi les membres de l'OMN figurent Tempo Media Group (Indonésie), The Hindu (Inde), eNCA (Afrique du Sud), Channels (Nigéria), Folha de São Paolo (Brésil), La Nación (Argentine), El Comercio (Pérou), Dhaka Tribune (Bangladesh), SVT (Suède), Die Zeit (Allemagne), El País (Uruguay), Mail & Guardian (Afrique du Sud), El Tiempo (Colombie), BBC (Royaume-Uni), Cadena SER-Prisa (Espagne), CBC (Canada) et YLE (Finlande).

À propos d'Orb Media



Orb Media est une organisation de journalisme à but non lucratif qui rend compte de questions importantes pour des milliards de personnes dans le monde. En fusionnant des recherches originales, une analyse de données, des rapports sur le terrain et un public engagé, Orb Media produit des reportages bouleversant l'ordre du jour sur les défis que nous affrontons tous en tant que citoyens d'un seul monde. Orbmedia.org/youth.

Pour les médias :



Lara Kline, larak@orbmedia.org

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738451/Rally_Zimbabwe_Chamisa_Bindura_ZANU_PF.jpg



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/652865/Orb_Media_Logo.jpg

Related Links

http://www.orbmedia.org