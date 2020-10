Les jeunes veulent travailler dans les industries qui privilégient l'innovation ; Le secteur bancaire et de conseil stratégique perdent un peu de leur éclat

« Cette année nous avons assistés à des changements intéressants dans les préférences des étudiants à travers le monde en matière de secteurs » explique Richard Mosley, Chef de la Stratégie chez Universum. « Les carrières dans les services professionnels, le secteur bancaire et le conseil stratégique ont perdu de leur prestige alors que l'intérêt pour les carrières en informatique, dans l'automobile et dans l'industrie a augmenté. Nous sommes aujourd'hui témoins d'un fort désir chez les étudiants de travailler dans les industries les plus associées aux innovations technologiques qui façonnent l'avenir. »

Entre septembre 2019 et avril 2020, Universum, le leader international en marque employeur, a interrogé plus de 235 273 étudiants en business, ingénierie et IT, originaires des 12 plus grandes économies du monde. Dans le cadre de cette étude de grande envergure, Universum a demandé aux étudiants quels critères sont les plus importants pour eux lorsqu'ils choisissent leur futur employeur et quelles sont les entreprises qui les attirent le plus.

Parmi les autres résultats notables de l'étude :

Les étudiants sont de plus en plus intéressés par les industries technologiques et l'automobile.

Les entreprises doivent repenser leur culture du travail dans le cadre du télétravail.

Les étudiants expliquent qu'ils favorisent des revenus élevés, mais cette priorité pourrait bientôt ne plus en être une, étant donné que la récession économique va continuer en 2021.

Amazon a fait un bond de géant ces trois dernières années avec 22 points de plus chez les étudiants en business et 12 points de plus chez les étudiants en ingénierie et en IT.

Les employeurs les plus attractifs au monde 2020

Top 10 pour les étudiants en Business

Google Apple Microsoft Amazon Deloitte Goldman Sachs EY (Ernst & Young) PwC (PricewaterhouseCoopers) J.P. Morgan L'Oréal Group

Top 10 pour les étudiants en Ingénierie

Google Microsoft Apple BMW Group Amazon Intel IBM Siemens Samsung GE – General Electric

