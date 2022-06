Les joueurs du PSG Messi et Neymar s'associent à Jay Chou pour repenser l'art et les œuvres de charité du métavers - mais qui est Jay Chou ?

Jay Chou, qui a joué dans « The Green Hornet » et « Insaisissables 2 », est considéré comme le meilleur chanteur pop d'Asie. L'année dernière, il est devenu l'un des artistes les plus écoutés dans plusieurs pays asiatiques sur Spotify (selon Edison's Co). Son concert en ligne le mois dernier a recueilli à lui seul plus de 100 millions de vues.