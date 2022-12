LES LAURÉATS DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU PRIX VINFUTURE DÉVOILÉS

HANOÏ, Vietnam, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le Conseil du Prix VinFuture a annoncé les lauréats du Prix VinFuture 2022, incluant des scientifiques dont les projets de recherche révolutionnaires sont des réalisations scientifiques exceptionnelles qui ont un impact positif sur la vie de milliards de personnes sur Terre, aujourd'hui et à l'avenir. Ils représentent des avancées majeures en science et en technologie qui remodèleront tous les aspects de la vie et favoriseront le développement durable de l'humanité.

The Grand Prize Winners being presented by Mr. Vuong Dinh Hue - Chairman of the National Assembly of Vietnam. From left to right: Sir Tim Berners-Lee, Dr. Vinton Gray Cerf, Dr. Emmanuel Desurvire and Professor Sir David Neil Payne

Après avoir reçu 970 nominations de plus de 70 pays sur six continents, les quatre travaux scientifiques les plus remarquables, en accord avec le thème de cette saison « Revivre et remodeler », ont été choisis comme lauréats.

Il s'agit notamment des percées qui ont fait de la technologie des réseaux mondiaux une réalité ; de la prédiction de la structure des protéines en 3D à l'aide du système d'IA AlphaFold 2 ; de l'isolement du gène Sub1A qui a facilité le développement du riz tolérant à la submersion ; et d'un système de filtration à faible coût pour éliminer l'arsenic et d'autres métaux lourds des eaux souterraines.

Grand Prix

Le Grand Prix, d'une valeur de 3 millions de dollars américains, a été décerné à Sir Timothy John Berners-Lee, au Dr Vinton Gray Cerf, au Dr Emmanuel Desurvire, au Dr Robert Elliot Kahn et au professeur Sir David Neil Payne pour leurs percées qui ont fait de la technologie des réseaux mondiaux une réalité, changeant à jamais notre façon de vivre, de communiquer et de travailler et jetant les bases du progrès socio-économique moderne et des futures innovations technologiques.

Sir Timothy John Berners-Lee a inventé le World Wide Web, écrit le premier navigateur Web et dirigé la conception et l'établissement de trois normes Internet essentielles, à savoir HTML, HTTP et URL. Ces normes ont permis le partage et l'utilisation transparents des ressources d'information sur l'Internet mondial.

Dr Vinton Gray Cerf et Dr Robert Elliot Kahn ont dirigé la conception et la mise en œuvre du protocole de contrôle de transmission et du protocole Internet (TCP/IP), qui constituent la base du fonctionnement de l'Internet actuel.

La technologie actuelle des réseaux mondiaux repose sur la communication par fibre optique, dont le développement a été rendu possible par les travaux menés pendant cinq décennies par Sir David Neil Payne. Ses travaux sur la conception des fibres, les amplificateurs optiques, les fibres spéciales, les lasers et amplificateurs de grande puissance, ainsi que les travaux révolutionnaires d'Emmanuel Desurvire sur les amplificateurs à fibre dopée à l'Erbium, ont rendu possible la transmission de l'Internet à l'échelle mondiale, grâce à leur capacité à amplifier les signaux optiques à haut débit de manière répétée.

Cette recherche révolutionnaire sur la technologie des réseaux mondiaux est le résultat de nombreuses étapes d'invention, permettant à toutes les formes d'information d'être communiquées, transférées et partagées de manière fiable à la vitesse de la lumière. Cela a permis l'interaction, la collaboration et la co-création en temps réel entre les individus et les groupes à travers le monde. L'impact de ces inventions est à la fois transcontinental et transocéanique. De la fibre optique à la maison aux communications d'entreprise, elles touchent tous les aspects de notre monde, y compris la société, le gouvernement, l'économie, la sécurité et la défense.

Prix spéciaux

En plus du Grand Prix, trois prix spéciaux, d'une valeur de 500 000 dollars chacun, ont été décernés à des innovateurs dans des domaines émergents, à des femmes innovatrices et à des innovateurs de pays en développement.

Le Prix Spécial pour les « innovateurs ayant accompli des réalisations exceptionnelles dans des domaines émergents » a été décerné au Dr Demis Hassabis et au Dr John Jumper pour leur travail novateur sur AlphaFold 2, un programme d'intelligence artificielle qui a révolutionné la modélisation des structures protéiques, accélérant ainsi les progrès dans les domaines de la biomédecine, de la santé et de l'agriculture.

Le problème de la détermination de la structure des protéines est central pour permettre une compréhension fondamentale des processus cellulaires, développer de nouveaux médicaments, proposer une nouvelle biologie synthétique, et de nombreuses autres applications.

Le Dr Demis Hassabis a conçu une solution à ce problème grâce à l'apprentissage profond, en réunissant l'équipe pionnière DeepMind, dont le Dr John Jumper était le scientifique principal. Ensemble, ils ont réduit à quelques heures ce qui demandait auparavant des années de travail, accélérant ainsi les progrès sur certains des problèmes les plus importants en biomédecine et en santé, en agriculture, en durabilité et au-delà. L'équipe a mis à disposition une base de données contenant les structures de plus de 200 millions de protéines, permettant au public de bénéficier de leur travail et aidant des milliers de scientifiques à résoudre des problèmes dans le monde entier.

Le prix spécial consacré aux « femmes innovatrices » a été décerné au professeur Pamela Christine Ronald pour ses percées dans l'isolement du gène Sub1A qui a facilité le développement de variétés de riz tolérantes à la submersion, contribuant ainsi à nourrir des millions de personnes en Asie du Sud et du Sud-Est. Dans cette région du monde, quatre millions de tonnes de riz, suffisantes pour nourrir 30 millions de personnes, sont perdues chaque année à cause des inondations.

Le professeur Ronald et son équipe ont montré que l'expression du seul gène Sub1a du riz est suffisante pour conférer une tolérance à la submersion. Cette découverte a facilité le développement de nouvelles variétés de riz par les sélectionneurs de l'Institut international de recherche sur le riz. Les nouvelles variétés Sub1 ont un rendement supérieur de 60 % à celui des variétés conventionnelles après des inondations. Les nouvelles variétés de riz tolérantes à la submersion aident les agriculteurs des pays fortement touchés par les inondations, dont la durée et la fréquence augmentent avec le changement climatique.

Le Prix Spécial consacré aux « innovateurs des pays en développement » a été décerné au professeur Thalappil Pradeep pour le développement d'un système de filtration à faible coût permettant d'éliminer l'arsenic et d'autres métaux lourds des eaux souterraines, aidant ainsi des centaines de millions de personnes dans le monde vivant avec de l'eau contaminée à avoir accès à une eau propre.

L'eau salubre est le facteur le plus important de la vie et elle est essentielle au développement socio-économique.

Pour limiter les risques sanitaires liés à l'utilisation d'eau contaminée par l'arsenic, le fer et d'autres métaux, un problème de longue date, notamment dans le nord de l'Inde, le professeur Pradeep a découvert des nanomatériaux abordables et durables qui pourraient être utilisés pour produire de l'eau propre. L'arsenic et les autres matières éliminés par ces matériaux n'ont pas d'impact sur le milieu environnant. Cette méthode, qui fait appel à des conceptions simples, offre un moyen de purifier les eaux souterraines à un coût très faible pour atteindre des millions de foyers touchés. Dans les zones reculées, cette technologie est encore plus avantageuse, car elle ne nécessite pas d'électricité.

Dépassant largement les attentes du Conseil du Prix en matière de quantité, de qualité, d'applicabilité et d'impacts pratiques des nominations, la deuxième saison du Prix VinFuture et la cérémonie de remise des prix VinFuture 2022, en particulier, ont contribué à affirmer la position et la réputation scientifique du Vietnam aux yeux de la communauté scientifique mondiale. Les lauréats du prix ont développé des projets scientifiques et des technologies innovants axés sur la promotion de changements significatifs et l'apport d'avancées diverses et exceptionnelles à l'humanité dans le but de construire un monde florissant, équitable et durable.

Le troisième cycle du Prix VinFuture a maintenant commencé, immédiatement après la clôture de la cérémonie de remise du Prix VinFuture 2022. Après avoir mené à bien la mission de relance et de remodelage, le Prix VinFuture 2023 visera à honorer les inventions ou initiatives scientifiques et technologiques qui contribuent à la construction d'un monde « résilient et révolutionnaire ». Le Prix VinFuture lancera un appel à candidatures officiel à partir de 7h00 (EST) le 9 janvier et jusqu'à 7h00 (EST) le 15 mai 2023.

