Les leaders chrétiens et musulmans lancent un appel commun pour des élections pacifiques au Nigeria

ABUJA, Nigeria, Feb. 15, 2019 /PRNewswire/ -- Alors que le Nigeria se rendra aux urnes le 16 février 2019, des craintes grandissantes se font sentir au sujet de tensions interethniques et interreligieuses qui pourraient déclencher des violences pendant et après les élections.

Dans une démonstration puissante de solidarité entre religions, des leaders chrétiens, musulmans, ainsi que d'autres issus d'autres courants religieux membres de l'Interfaith Dialogue Forum for Peace, se sont unis afin d'appeler leurs communautés à « faire preuve de modération et de voter avec sagesse, sachant que nos votes compteront ».

« Si nous devions combattre, ce serait contre la famine, la maladie, la corruption et la pauvreté », a déclaré S.A.R. Abdulfatah Ementumah dans la déclaration vidéo.

Les leaders religieux ont admis tous ensembleque les élections ne relevaient pas d'une question de religion, et que les Nigérians ne devraient par ailleurs pas voter en fonction de préceptes de cette nature. Ils ont par ailleurs appelé leurs communautés et leurs fidèles à coopérer afin que les élections se déroulent sans violence, et ont prôné la paix entre toutes les communautés ethniques et religieuses pour le bien de tous les Nigérians.

L'Interfaith Dialogue Forum for Peace (Forum de dialogue inter foi pour la paix)

Les dirigeants religieux présents dans la vidéo sont Sœur Uzoaku Williams, Alh. Ibrahim Yahya, Stella Francis, l'Apôtre Nyeneime Andy, le Révérend Peter O. Agogo, S.A.R. Abdulfatah Ementumah, Mère Julia Akerele, l'Imam Fuad Adeyemi, Isa Muhammad Maishanu, Hajiya Amina Omoti et l'Évêque Dr. Sunda Onuoha.

L'Interfaith Dialogue Forum for Peace est un forum national nigérian d'échanges interculturels et interreligieux composé de représentants des plus importantes religions présentes au Nigeria. Il soutient les initiatives en faveur d'une coexistence pacifique des différents groupes ethniques et religieux.

Le KAICIID au Nigeria

Le KAICIID (Centre international du roi Abdullah bin Abdulaziz pour le dialogue interreligieux et interculturel) a pour objectif de soutenir le dialogue au Nigeria en mettant en place des espaces de discussions, en proposant l'apprentissage de techniques de dialogue, et en soutenant des initiatives locales qui cherchent à rassembler les communautés. Des plateformes actives de dialogue telles que l'IDFP sont essentielles afin de réunir les différents leaders religieux et leurs communautés, pour éviter les conflits et promouvoir la paix et le respect mutuel.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/821678/KAICIID_Logo.jpg

Related Links

https://www.kaiciid.org



SOURCE The International Dialogue Centre (KAICIID)