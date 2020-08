Les leaders du secteur de l'éclairage unissent leurs forces pour offrir des conseils de sécurité sur la lumière ultraviolette

L'American Lighting Association, la National Electrical Manufacturers Association et UL mettent en avant les risques liés aux applications d'éclairage à UVC avec un nouveau document de position

NORTHBROOK, Illinois, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Avec un engagement commun envers la sécurité et les performances de l'éclairage électrique, UL, une société mondiale de pointe dans le domaine de la science de la sécurité, l'American Lighting Association (ALA) et la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ont publié un nouveau document de position en raison d'une demande accrue de capacités de désinfection et germicides face à la COVID-19. Le document de position a deux objectifs : attirer l'attention sur les risques liés à la sécurité des dispositifs à lumière ultraviolette ; et aider les fabricants, les détaillants et les consommateurs à comprendre quels dispositifs sont sûrs et dans quelles conditions ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Le document, intitulé « Ultraviolet-C (UVC) Germicidal Devices: What Consumers Need To Know (Dispositifs germicides à ultraviolets C [UVC] : ce que les consommateurs doivent savoir), présente un aperçu des dispositifs germicides UVC à la disposition des consommateurs et de leur potentiel à causer de graves blessures aux humains et aux animaux domestiques, de même qu'à endommager les plantes et les matériaux.

« Nous sommes tous extrêmement préoccupés par les conséquences et l'élimination de la COVID-19 et par ce qui peut être fait pour atténuer la propagation du virus. Dans la situation mondiale actuelle, l'intérêt croissant pour les propriétés sanitaires et germicides suscite plus que jamais l'intérêt pour les dispositifs UVC », a déclaré Todd Straka, directeur industriel mondial de la division Éclairage d'UL.

« Il y a eu une augmentation alarmante de la disponibilité des appareils germicides à ultraviolets en contact avec les consommateurs qui ne contiennent pas efficacement la lumière UVC et comportent des risques très graves, notamment des lésions permanentes des yeux, de la peau et des poumons. Il s'agit d'une question de sécurité majeure qui doit être communiquée de toute urgence aux consommateurs et aux utilisateurs potentiels de ces dispositifs. En nous associant à l'ALA et la NEMA, qui partagent également ces préoccupations, nous entendons éduquer les consommateurs et les fabricants sur les implications potentielles des risques de sécurité liés à l'utilisation de l'éclairage à UVC », a déclaré M. Straka.

Les ultraviolets (UV) sont naturellement de trois types : UVA, UVB et UVC, chacun d'eux présentant certains avantages et certains risques. Bien que les UVC soient le type qui s'est avéré avoir les plus grands avantages germicides, notamment la destruction des bactéries et l'inactivation des virus, toute exposition aux UVC non confinés qui est suffisamment forte pour tuer les germes constitue un risque pour les personnes, les animaux domestiques et les plantes.

« Les produits germicides à UVC non confinés utilisés dans un établissement de soins de santé présentent des avantages pour contribuer à stopper la propagation de la COVID-19. Toutefois, contrairement à ceux qui sont commercialisés aux consommateurs, ils sont utilisés par des professionnels qualifiés qui ont suivi une formation appropriée en matière de sécurité et utilisent les équipements de protection adéquats pour prendre des précautions contre la surexposition aux rayons UVC », a déclaré Terry K. McGowan, directeur de l'ingénierie et de la technologie de l'American Lighting Association.

« En tant que principale association professionnelle du secteur de l'éclairage résidentiel, il est de notre devoir de promouvoir l'utilisation correcte et sûre des produits d'éclairage, tout en communiquant à nos membres et au public les risques de sécurité en matière d'éclairage. En collaborant au document de position sur les UVC avec les experts en sécurité d'UL et de la NEMA, l'ALA veut contribuer à communiquer au secteur de l'éclairage l'importance de développer et de commercialiser des produits qui peuvent être utilisés en toute sécurité sans risque pour la santé humaine », a déclaré M. McGowan.

« Nous savons que les UVC sont un moyen éprouvé de participer à l'élimination des bactéries et des virus dangereux dans l'eau, l'air et sur les surfaces. Néanmoins, en pleine COVID-19, nous sommes préoccupés par la prolifération des dispositifs de désinfection à UVC vendus avec des caractéristiques de sécurité incertaines et des instructions d'utilisation incomplètes », a déclaré Karen Willis, directrice industrielle, Systèmes d'éclairage, National Electrical Manufacturers Association.

« Établir et maintenir la sécurité des dispositifs à UVC est une priorité pour la NEMA et l'ensemble du secteur de l'éclairage dans tous les domaines, y compris les applications grand public, commerciales et de santé. Nous sommes fiers de participer à cette importante mesure éducative », a déclaré Mme Willis.

Le document de position « Ultraviolet-C (UVC) Germicidal Devices: What Consumers Need to Know », un tableau détaillé des produits à UVC destinés aux consommateurs, au commerce, aux soins de santé et les composants des dispositifs germicides UVC, ainsi que des informations sur leur parcours vers la certification, sont disponibles sur UL.com/uvlighting.

