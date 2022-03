Les leaders mondiaux du secteur de l'économie numérique se réuniront à Hangzhou pour discuter de nouvelles possibilités d'affaires

La conférence présidée par le gouvernement populaire municipal de Hangzhou et le département du Commerce de la province du Zhejiang, et organisée par le bureau municipal de commerce de Hangzhou, est un événement de l'industrie axé sur l'innovation. Elle a été créée par Informa plc et le Hangzhou Expo Group. Sous le thème « Nouvelles technologies, nouvelles affaires et nouveaux modèles », l'événement jouera un rôle important dans l'établissement d'un modèle pour l'organisation de conférences liées à la GDTE qui répondent aux normes internationales sur le plan du partage des écosystèmes industriels et de l'analyse de la rentabilité.

Des leaders mondiaux du secteur de l'économie numérique et des dirigeants de géants chinois et multinationaux de l'Internet ont été invités à la conférence, au cours de laquelle ils partageront leur expérience de l'industrie et des perspectives uniques sur plusieurs sujets d'actualité liés au commerce numérique, notamment l'entreposage intelligent, la blockchain, l'intelligence artificielle et les services cloud, en plus d'analyser les tendances futures. De plus, compte tenu des avantages que présentent les clusters des secteurs du commerce électronique, de l'intelligence artificielle et des technologies financières situés dans la région du delta du fleuve Yangtze en ce qui concerne la concentration de l'industrie et la capacité d'attirer les talents les plus convoités de l'industrie, des professionnels de la technologie et des chefs de projet d'entreprises engagées dans le commerce numérique seront également invités à la conférence, au cours de laquelle ils discuteront des technologies du commerce numérique et de leur application future.

La première GDTE, la seule exposition professionnelle nationale sur le thème du commerce numérique en Chine, aura lieu à Hangzhou du 23 au 27 mars 2022. Son objectif est de devenir une exposition de premier plan qui participe à l'établissement des règles du commerce mondial et présente les réalisations de l'économie numérique en mettant l'accent sur les services numériques internationaux, professionnels et reposant sur des scénarios.

La conférence, un forum dédié de la GDTE qui s'articule autour des écosystèmes du commerce numérique, rassemblera des représentants d'entreprises engagés dans le commerce numérique, l'économie numérique et les technologies Internet à toutes les étapes de la blockchain, ainsi que certains des praticiens les plus talentueux de ces secteurs. L'objectif est de promouvoir le développement sain et la prospérité de l'écosystème numérique de la Chine en facilitant les échanges et la collaboration entre les différents secteurs tout en explorant conjointement les échanges et la coopération approfondis entre les écosystèmes numériques du monde entier.

Il est maintenant possible de s'inscrire à la conférence en tant que visiteur. Les parties intéressées sont invitées à assister à l'événement pour discuter des nouvelles possibilités que présente l'ère du numérique et de la trajectoire de croissance de l'économie numérique.

Lien pour s'inscrire en tant que visiteur :

https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

Contacts :

Mme Men

Téléphone : +86-18683692966

E-mail : [email protected]

Mme Zhu

Téléphone : +86-13858199068

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1762940/kv.jpg

SOURCE 2022 Global Digital Ecosystem Conference