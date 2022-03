Les leaders scientifiques signalent des percées majeures dans l'élimination des cancers du col de l'utérus et de l'anus

Le VPH (virus du papillome humain) est associé à 630 000 diagnostics de cancer dans le monde. Presque tous les cas de cancers du col de l'utérus et de l'anus sont causés par le VPH. Ces cancers entraînent 470 000 décès, dont plus de 300 000 sont dus au cancer du col de l'utérus. Les outils actuels de prévention des cancers liés au VPH sont les suivants : vaccination des filles et des garçons; dépistage du col de l'utérus et traitement des précancers cervicaux chez les femmes.

La vaccination des jeunes adolescents avec deux doses de vaccin est la norme de soins recommandée depuis plusieurs années. Cependant, le Joint Committee on Vaccination and Immunisation (le Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation) du gouvernement britannique vient de publier un avis provisoire recommandant de passer à un calendrier de dose unique.

Le changement proposé a été chaleureusement accueilli par la présidente de l'IPVS, la professeure Suzanne Garland, qui a déclaré : « Les preuves qu'un calendrier de vaccination à dose unique pour le VPH offre un degré élevé de protection contre les types de VPH qui causent le cancer sont maintenant évidentes. Les avantages de cette approche, en termes de logistique, de main-d'œuvre et de coûts, peuvent changer la donne, en particulier pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Une injection en moins et l'élimination du cancer du col de l'utérus sur une génération signifieraient sans aucun doute une inquiétude en moins dans le monde. »

L'étude ANCHOR sur la prévention du cancer de l'anus représente elle aussi une autre percée récente et importante dans la prévention du cancer lié au VPH. Elle a révélé que les changements précancéreux dans l'anus peuvent être traités pour arrêter la progression du cancer de l'anus de la même manière que pour le cancer du col de l'utérus. Plus de 50 000 personnes reçoivent un diagnostic de cancer de l'anus chaque année.

Le Dr Joel Palefsky, responsable de l'essai, a déclaré : « Presque tous les cas de cancer du col de l'utérus et de l'anus sont causés par le VPH et, bien que la vaccination constitue une première ligne de défense, pour de nombreuses personnes qui ont manqué la vaccination ou qui ne sont tout simplement pas couvertes par les politiques de vaccination locales, il n'existe aucun outil efficace pour prévenir le cancer de l'anus. Pour la première fois, nous disposons de preuves tangibles que cette approche pourrait réduire le nombre de cancers de l'anus chez les hommes et les femmes. » Le Dr Palefsky et son équipe travailleront avec diverses organisations professionnelles pour traduire ces résultats en lignes directrices sur les normes de soins dans la mesure du possible.

