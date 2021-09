Les légendes du sport brillent lors d'une soirée magique lors de la cérémonie des prix Menarini Fair Play

Parmi les personnes ayant reçu le prix tant convoité lors de la cérémonie Menarini Fair Play figuraient l'ancienne star du tennis suédois Stefan Edberg, l'icône du basket Pierluigi Marzorati, la nageuse Katinka Hosszú, l'éclectique Patrizio Oliva, la footballeuse Eleonora Goldoni et les deux olympiens Romano Battisti et Matteo Marconcini, ainsi que d'autres grands noms du monde du football : Siniša Mihajlović, Patrick Kluivert et Massimo Bonini. L'émotion a été grande lors de la remise du prix spécial dédié à la mémoire de Paolo Rossi, recueilli par Marco Tardelli et Hansi Müller, tandis que de chaleureux applaudissements ont accueilli les rameuses Valentina Rodini et Federica Cesarini qui, après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, ont reçu le prix spécial « L'Italia nel cuore » (L'Italie dans le cœur). Le prix de la catégorie « Narrare le emozioni » (Parler des émotions) a été attribué à la journaliste sportive Lucia Blini de Mediaset et le prix « Sustenium Energia e Cuore » (Énergie et coeur) a été décerné à l'ancien arbitre Pierluigi Collina.

« Les mots ne peuvent décrire l'émotion d'une telle soirée, avec tant de moments de joie, ponctués de moments de profonde réflexion, notamment avec le prix à la mémoire du grand champion Paolo Rossi », a expliqué Angelo Morelli, président du Comité qui organise la cérémonie. « Ces vingt-cinq années ont été le fruit de beaucoup de travail mais aussi de grandes satisfactions, d'émotions et de récompenses personnelles. Pouvoir célébrer la présence de tant de champions, venus de tous les coins du monde, est pour nous, organisateurs, une émotion si grande qu'elle est difficile à décrire. »

Voici la liste complète des lauréats de la XXVe édition du Prix international Menarini Fair Play :

Massimo Bonini – catégorie : « Fair-play »

Stefan Edberg – catégorie : « Carriera nel fair play » (Carrière et fair-play)

Siniša Mihajlović – catégorie : « Sport e salute » (Sport et santé)

Pierluigi Marzorati – catégorie : « Una vita per lo sport » (Une vie dédiée au sport)

Eleonora Goldoni – catégorie : « Fair play e solidarietà » (Fair-play et solidarité)

Matteo Marconcini – catégorie : « Promozione dello sport » (Promotion du sport)

Patrizio Oliva – catégorie : « Sport e vita » (Sport et vie)

Katinka Hosszú – catégorie : « Personaggio mito » (Figures légendaires)

Patrick Kluivert – catégorie : « I valori sociali dello sport » (Valeurs sociales dans le sport)

Romano Battisti – catégorie : « Lo sport oltre lo sport » (Le sport au-delà du sport)

Marco Tardelli et Hansi Müller – Prix spécial Paolo Rossi « Modello per i giovani » (Modèles pour la jeunesse)

Pierluigi Collina – Prix spécial Sustenium « Energia e cuore » (Énergie et cœur)

Valentina Rodini et Federica Cesarini – Prix spécial « L'Italia nel cuore » (L'Italie dans le cœur)

Lucia Blini – Prix spécial Franco Lauro « Narrare le emozioni » (Parler des émotions)

Sofia Fiorini – Prix Fiamme Gialle « Studio e sport » (Études et sport)

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Facebook : @PremioFairPlayMenarini - Twitter : @PremioFairPlay - Instagram : @premiofairplay_menarini

YouTube : Menarini International Fair Play Award

Hashtags officiels : #FairPlayMenarini #PremioFairPlayMenarini #XXVFairPlayMenarini

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607686/Menarini_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607687/Menarini_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607688/Menarini_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607689/Menarini_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607690/Menarini_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1607691/Menarini_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574956/Menarini_Fair_Play_Logo.jpg

SOURCE Menarini I.F.R.