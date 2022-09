Les logiciels Tenorshare sont désormais compatibles avec l'iOS 16 d'Apple

NEW YORK, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Tenorshare, principal fournisseur de solutions logicielles pour la réparation des systèmes iOS et la gestion des données, a mis à jour toutes ses solutions logicielles afin de les rendre entièrement compatibles avec iOS 16. Ainsi, suite au lancement du nouvel iOS 16 d'Apple, les utilisateurs d'iOS pourront continuer à bénéficier d'une expérience de premier ordre des solutions Tenorshare sans rencontrer d'incompatibilité de système.

Tenorshare Software is Now Compatible with iOS 16

« Chaque mois de septembre, nous mettons à jour les logiciels Tenorshare pour répondre aux besoins des utilisateurs. Tenorshare propose aux utilisateurs les options logicielles les plus pointues pour les aider à réparer la plupart des problèmes du système et offre d'excellentes solutions de gestion des données. Toutes les solutions logicielles de base de Tenorshare qui sont désormais compatibles avec l'iOS 16 d'Apple », a déclaré le PDG de Tenorshare lors de la présentation de cette mise à jour.

Tenorshare ReiBoot - Votre outil fiable de réparation du système iOS 16

ReiBoot Réparation Système iOS peut réparer plus de 150 problèmes du système iOS, tels que le gel du logo Apple, la boucle du mode de récupération, le blocage de l'écran, et bien plus. Il présente une interface simple par clic pour des réparations instantanées sans aucun problème.

Tenorshare 4uKey

4uKey est un logiciel de déverrouillage iPhone qui permet de réparer les iPhones indisponibles, par exemple en supprimant le code d'accès à quatre ou six chiffres, Face ID, Touch ID, le code de temps d'écran, l'identifiant Apple, etc.

Tenorshare UltData

UltData est un logiciel de récupération données iPhone qui peut récupérer les données supprimées ou perdues sans sauvegarde directement à partir des appareils iOS et prend en charge la récupération de plus de 35 types de données.

Tenorshare iAnyGo

iAnyGo permet de changer localisation iPhone en un clic pour le situer n'importe où afin de créer un itinéraire personnalisé, de jouer à des jeux géobloqués et de partager une localisation virtuelle sur toutes les applications utilisant la localisation.

Tenorshare iCareFone

iCareFone permet de gérer et de transférer facilement les données des appareils iOS, par exemple en effectuant des sauvegardes de données sur un ordinateur, en exportant des photos vers un PC ou Mac, en transférant des fichiers multimédias, en restaurant les données de sauvegarde iOS, etc.

Tenorshare iCareFone Transfer

iCareFone Transfer est une solution en un clic pour transférer WhatsApp entre Android et iOS sans effacer de données. Elle prend également en charge la sauvegarde et la restauration des données de WhatsApp et WhatsApp Business.

Tenorshare iCareFone pour LINE

iCareFone pour LINE est le logiciel de transfert dédié à LINE qui transfère LINE entre Android et iPhone et peut également sauvegarder et restaurer LINE.

Tenorshare 4uKey - Gestionnaire de mots de passe

4uKey - Gestionnaire de mots de passe est un gestionnaire de mots de passe iOS qui permet de gérer, d'afficher, d'exporter, de récupérer et de trouver tous vos mots de passe en toute sécurité sur iPhone et iPad.

Tenorshare 4uKey - Sauvegarde iTunes

4uKey - Sauvegarde iTunes vous permet de récupérer un mot de passe oublié de sauvegarde iTunes en toute sécurité. Il peut également désactiver le cryptage de la sauvegarde iTunes et le mot de passe du temps d'écran à distance.

À propos de Tenorshare

Tenorshare est un fabricant de logiciels primé, très réputé et utilisé à grande échelle, connu pour avoir développé les meilleures solutions logicielles pour les plateformes iOS, Android, Windows et Mac. Parmi les principales solutions proposées par Tenorshare figurent la récupération de données, la réparation de systèmes, le déverrouillage de téléphone sans mots de passe, le transfert de données et d'autres solutions similaires. Dans l'ensemble, Tenorshare propose les solutions logicielles les plus avancées et les plus riches en fonctionnalités qui ont rendu service à des millions d'utilisateurs dans le monde entier.

