Les magasins autonomes Żabka Nano alimentés par la technologie AiFi devancent l'industrie avec 25 sites en activité

POZNAŃ, Pologne, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Żabka Group est désormais la plus grande chaîne de magasins autonomes en Europe après avoir déployé 25 magasins alimentés par l'IA et baptisés Żabka Nano. Ce concept innovant permet de faire des achats rapides sans personnel de caisse, sans file d'attente et sans argent liquide pour vendre des produits adaptés à la localisation et aux données démographiques des clients. Les magasins fonctionnent sous plusieurs formats, tels que des distributeurs automatiques autonomes en conteneurs, des points de vente traditionnels physiques et des points de vente au sein d'un magasin, chacun exploitant une technologie de vision par ordinateur alimentée par l'IA, créée en étroite collaboration avec la société technologique américaine AiFi.

Grâce à l'utilisation habile des dernières technologies, Żabka Group est devenu la chaîne d'alimentation à la croissance la plus rapide d'Europe avec 1 100 magasins traditionnels ouverts en 2021 et, aujourd'hui, plus de 7 900 magasins de proximité traditionnels et modernes au total. Parallèlement, il participe à la révolution technologique avec le développement d'expériences d'achat autonomes pour améliorer le confort des clients et le fonctionnement des magasins. En partenariat avec AiFi, Żabka Group a créé le concept autonome Żabka Nano et a ouvert le premier magasin en juin 2021 à Poznań, puis s'est rapidement développé sur 25 sites dans toute la Pologne en six mois. Grâce à une intégration avec l'application mobile Żappka, déjà utilisée par plus de 8 millions d'utilisateurs, il a cocréé un écosystème de services numériques pour un confort accru des clients.

« Żabka est le leader européen de la création de solutions de commodité modernes qui répondent aux besoins des clients modernes. Nous mettons l'accent sur des expériences d'achat uniques et hautement personnalisées, en connectant le monde numérique à l'environnement. Nous voulons réinventer la rapidité des achats. En 2021, nous avons ouvert 25 magasins autonomes Żabka Nano. Mais ce n'est qu'un début, car nous en créerons une douzaine de plus durant le premier trimestre de cette année », déclare Tomasz Suchański, PDG du groupe Żabka.

Les magasins Żabka Nano sont déjà testés par des clients dans 25 sites répartis dans six villes du pays. Ils peuvent être utilisés par les clients à Gdańsk, Cracovie, Piaseczno, Poznań, Sopot et Varsovie. Ils fonctionnent dans une grande variété de lieux, et notamment : dans les centres-villes, les gares, les stations de métro, les universités ou les grands magasins.

« Nous travaillons constamment à développer et à améliorer le concept unique de Żabka Nano. Nous mettons l'accent sur sa flexibilité : nous sommes en mesure d'ouvrir des points de vente plus autonomes dans des endroits très fréquentés, comme les centres-villes ou les stations de métro, ainsi que dans les grands magasins. Nous sommes également l'un des premiers au monde à développer un concept qui vous permet d'entrer dans le magasin en utilisant une carte de paiement », déclare Tomasz Blicharski, directeur général de Żabka Future.

Depuis le lancement du premier magasin Żabka Nano, l'intérêt pour le concept ne cesse de croître. Plusieurs milliers de personnes ont déjà fait l'expérience de la commodité des achats dans les magasins autonomes Żabka Nano. Et le niveau élevé de NPS – supérieur à 80 – confirme que l'expérience dépasse les attentes des consommateurs.

Żabka Nano utilise des méthodes innovantes d'autorisation et de paiement des achats. Les premiers magasins étaient connectés à l'application mobile de la chaîne, qui permettait à la fois l'entrée et le paiement des achats. Actuellement, le modèle de point de vente au sein d'un magasin permet aux clients d'accéder au magasin en utilisant n'importe quelle carte de paiement. Les achats à proprement parler se font en quelques instants. Les clients sont invités à sélectionner les produits dans les rayons et à quitter le magasin lorsqu'ils sont prêts, sans avoir à passer à la caisse. La plateforme innovante d'AiFi utilisée dans tous les magasins est un dispositif basé sur une caméra qui exploite la vision par ordinateur et l'apprentissage automatique avancé pour reconnaître les produits retirés des rayons et finaliser automatiquement le paiement lorsque les clients quittent le magasin. Le système n'utilise pas la biométrie ou la reconnaissance faciale pour identifier les clients afin de garantir une confidentialité et une sécurité totales.

« Le déploiement de 25 magasins en six mois avec Żabka démontre les valeurs centrées sur le client d'AiFi pour comprendre les besoins de ses consommateurs et élaborer des solutions flexibles et évolutives. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Żabka et de révolutionner l'expérience d'achat avec le déploiement de nouveaux magasins Żabka Nano alimentés par la technologie AiFi », déclare Steve Gu, PDG et cofondateur d'AiFi.

L'offre de produits dans les magasins Żabka Nano est adapté aux spécificités de la localisation et au profil des clients. Selon sa taille, le magasin propose entre 450 et 1500 produits. Dans chaque magasin Żabka Nano sont proposés des produits de marque distributeur Żabka, incluant entre autres des en-cas nutritifs et sains, des jus et des smoothies, des plats préparés et du café fraîchement moulu provenant d'une machine à café.

Les magasins autonomes Żabka sont lancés dans le cadre du Żabka Future Business Incubator, qui combine trois éléments : la gestion et la recherche d'innovations, leur transformation en nouveaux produits et services et leur commercialisation. Le projet s'inscrit également parfaitement dans la stratégie du Żabka Group, qui implique la mise en œuvre d'actions visant à maintenir la neutralité climatique – Żabka Nano n'utilise que l'équivalent de l'énergie verte pour ses activités.

