Les matériaux de charge de refroidissement en nitrure de bore de 3M utilisés pour la gestion thermique des polymères avancés

Amélioration des performances, de la fiabilité et des économies d'énergie dans vos composantes automobiles, électriques et électroniques

SAINT PAUL, Minnesota, 9 septembre 2021 /PRNewswire/ -- 3M (NYSE: MMM), un leader dans le domaine des additifs polymères de haute performance, a élargi sa gamme de matériaux de charge de refroidissement au nitrure de bore applicables à un large éventail de dispositifs et de composants automobiles, électriques et électroniques.

Les nouveaux grades de 3M sont les suivants :

Agglomérats de charge de refroidissement au nitrure de bore CFA 100

Agglomérats de charge de refroidissement à base de nitrure de bore CFA 150

Tous deux consistent en des agglomérats mous de nitrure de bore utilisés pour améliorer la conductivité thermique isotrope. Ils offrent une meilleure conductivité à l'intérieur du panneau par rapport aux plaquettes ou aux flocons, et leur souplesse permet de réduire l'impact sur la viscosité et de faciliter un traitement moins abrasif pour l'équipement.

Les agglomérats de charge de refroidissement en nitrure de bore de 3M peuvent être ajoutés aux résines d'enrobage, aux feuilles ou tampons TIM adaptables et à d'autres applications où la conductivité thermique isotrope est importante. Ils sont également utilisés pour les lignes de liaison de 150-200 µm (grade 100) et de 200 µm ou plus (grade 150).

Contexte

Pour maintenir une fiabilité et une efficacité à long terme, de nombreux appareils modernes nécessitent des matériaux avancés pour transférer l'excès de chaleur et le dissiper dans l'air ambiant. Parmi les exemples, citons les ordinateurs portables et les smartphones, ainsi que les batteries et les moteurs à haute capacité utilisés dans les véhicules électriques/hybrides.

De la téléphonie à l'automobile, de plus en plus de produits intègrent des composants 5G, nécessitant plus de composants électroniques, qui génèrent à leur tour plus de chaleur. Pour les fournisseurs de résine, les compounders et les fabricants de composants, le défi de la gestion thermique n'a jamais été aussi grand.

À propos des charges de refroidissement en nitrure de bore de 3M

3M a conçu ses charges de refroidissement en nitrure de bore pour relever ce défi. Le nitrure de bore est un matériau composé de bore et d'azote bien connu des chimistes pour sa stabilité thermique et sa conductivité.

3M utilise ces propriétés pour produire une famille de charges céramiques légères qui, ajoutées aux composés polymères, améliorent la conductivité thermique tout en maintenant ou en améliorant l'isolation électrique. Les charges de refroidissement à base de nitrure de bore de 3M permettent d'obtenir une évacuation élevée de la chaleur tout en répondant aux exigences en matière d'isolation électrique, de viscosité et de propriétés diélectriques. Les propriétés multifonctionnelles du nitrure de bore en tant que matériau de remplissage peuvent également contribuer à éliminer la nécessité des dissipateurs thermiques métalliques et des couches d'isolation supplémentaires, ce qui permet de réduire la taille et le poids des composants ainsi que le coût du système.

Grâce aux charges de refroidissement en nitrure de bore, les petits composants en plastique, y compris ceux à géométrie complexe, peuvent dissiper efficacement la chaleur et atteindre une fiabilité et des performances à long terme. Ces charges de 3M facilitent une gamme de conductivité thermique de 1 à 15 W/m-K selon les matériaux et les exigences de l'application.

Les charges de refroidissement à base de nitrure de bore peuvent être ajoutées aux thermoplastiques, élastomères, thermodurcissables et autres. Ils sont doux pour l'outillage et peuvent être utilisés en toute sécurité dans les processus de compoundage, d'extrusion et de moulage par injection.

Pour plus de détails, veuillez visiter www.3m.com/thermalmanagement.

À propos de 3M

Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour améliorer les vies au quotidien, alors que nos employés sont en contact avec les clients du monde entier. Découvrez les solutions créatives de 3M aux défis mondiaux sur www.3M.com ou sur Twitter @3M ou @3MNews.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1343410/3M_Logo.jpg

Related Links

www.3m.com



SOURCE 3M