LES MATÉRIAUX FENIX® SONT DÉSORMAIS NEUTRES EN CARBONE

« Pour nous, la durabilité n'est pas seulement une question de responsabilité sociale d'entreprise, mais fait partie intégrante de notre stratégie commerciale de base. C'est une composante essentielle du processus d'innovation et de développement de nos matériaux de surface », déclare Stefano Mion, PDG d'Arpa Industriale.

Le fait de devenir neutre en carbone signifie que, sur la base de la quantité totale de mètres carrés vendus mensuellement, FENIX contribuera à la réduction des émissions de CO 2 dans l'atmosphère grâce à des projets de compensation carbone, après avoir commencé il y a plus de 10 ans à réduire l'empreinte hydrique et la demande d'énergie primaire. Ces efforts de réduction se poursuivront de toute façon. Les projets retenus sont des installations de valorisation énergétique des déchets dans lesquelles le méthane rejeté par les sites d'enfouissement est utilisé pour produire de l'électricité.

Pour atteindre la neutralité carbone, toutes les émissions de carbone libérées dans l'atmosphère pendant le cycle de vie des matériaux FENIX ont été quantifiées. De l'extraction et du transport des matières premières à la production de matériaux FENIX et, finalement, à leur élimination, tout a été pris en considération et quantifié. L'empreinte carbone de FENIX est certifiée par un tiers indépendant.

Stratégie de durabilité à long terme

La réduction de l'empreinte carbone de FENIX et l'atteinte des objectifs de neutralité carbone sont des éléments clés de la politique de durabilité d'Arpa. « Nous sommes convaincus que l'amélioration de notre empreinte environnementale est non seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également essentielle à la continuité de la marque », explique M. Mion.

La route vers la neutralité carbone a commencé avec le remplacement des intrants les plus impactants et l'amélioration de l'efficacité de nos produits et processus. En outre, Arpa s'est concentrée sur la durabilité et la composition des matériaux FENIX. La société croit en la maxime « faire plus avec moins », avec la garantie de la qualité de ses produits tout en utilisant moins de ressources. Elle ne compense que les émissions difficiles à réduire, générées tout au long du cycle de vie des matériaux FENIX.

