Les médias d'Europe et d'Eurasie confrontés à l'évolution des modèles de revenus, selon l'étude MSI 2019 d'IREX

WASHINGTON, 6 juin 2019 /PRNewswire/ -- Des recettes publicitaires erratiques, des marchés concurrentiels et un glissement constant de la publicité des médias traditionnels vers les plateformes de médias sociaux, continuent de poser des défis de viabilité aux médias d'Europe et d'Eurasie. Très souvent, les médias de la région dépendent de façon croissante des fonds publics. L'environnement de travail général nourrit également une culture de l'autocensure, comme le souligne l'indice de viabilité des médias (MSI, Media Sustainability Index) 2019 de l'IREX pour l'Europe et l'Eurasie.

Le MSI évalue, au cours de l'année écoulée, l'état des médias en prenant en compte cinq éléments : le cadre juridique de la liberté d'expression, la qualité du journalisme, la pluralité des sources d'information, les pratiques de gestion des médias et l'efficacité des institutions d'appui. Or, depuis la création du MSI en 2001, la façon dont l'information est produite, diffusée, digérée et utilisée a évolué. C'est pourquoi IREX a élaboré une nouvelle méthodologie visant à prendre la mesure d'une ère moderne, où les personnes tout à la fois produisent, diffusent, consomment et sont leur propre acteur de l'information.

L'étude montre que l'évolution des modèles publicitaires a poussé les médias de la région à rechercher différentes sources de revenus. Si cela a conduit à expérimenter le financement participatif et les verrous d'accès payant dans des pays comme la Russie, cela a également provoqué une forme de dépendance à l'égard des fonds publics. En Serbie, un expert a déclaré que la publicité financée par l'État est « clairement utilisée comme un moyen de contrôle des médias ». Au Kazakhstan, les groupes d'experts ont relevé que certains médias essaient de se passer des fonds publics pour conserver leur liberté éditoriale.

La publicité se développe dans les médias en ligne et sociaux, ce qui réduit d'autant le marché publicitaire des médias traditionnels. Une étude bulgare a révélé que Facebook et Google s'adjugent la moitié des parts du marché publicitaire en ligne du pays. Les personnalités politiques ukrainiennes ciblent les sites d'actualités fiables, en achetant des espaces publicitaires à travers AdSense de Google, ce qui peut induire le lecteur à penser que les médias ont choisi ces annonces.

Le bras de l'État, la pression de l'opinion publique et la crainte de sanctions officielles, encouragent l'autocensure dans toute la région. L'exemple arménien montre que les adeptes des médias sociaux agressent verbalement en ligne les journalistes et les blogueurs, les forçant à éviter d'aborder certains sujets ou d'évoquer certaines personnalités. L'autocensure des journalistes azerbaïdjanais s'explique par la crainte d'être persécutés, voire emprisonnés.

L'Agence des États-Unis pour le développement international finance le MSI Europe / Eurasie dans 21 pays. Consultez www.irex.org/msi pour les rapports de pays et Media Sustainability Explorer pour analyser et comparer les tendances des données dans le temps, les objectifs du MSI, les régions et les pays.

