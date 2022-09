Les médias sociaux permettent aux utilisateurs de mieux comprendre les fêtes traditionnelles chinoises

JINAN, Chine, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La fête de la mi-automne, qui remonte à plus de 3 000 ans, est l'une des plus grandes fêtes traditionnelles du peuple chinois. Pendant ces festivités, les gens suivent les coutumes de leurs ancêtres, vénèrent la déesse de la lune, admirent la pleine lune et les fleurs d'osmanthus, et mangent des gâteaux de lune. Pour présenter la splendeur de la culture traditionnelle chinoise au public mondial pendant cette édition de la fête de la mi-automne, le News and Information Center (Centre du Shandong) de l'agence de presse Xinhua News Agency, en association avec les nouveaux centres de médias des comtés du Shandong, ont lancé un numéro spécial sur la fête de la mi-automne (Discover Shandong) sur ses plateformes de médias sociaux, pour inviter les utilisateurs à poster des vidéos et des photos créatives avec le hashtag #TheHometownMoon.

Où que vous soyez, tous les gens partagent la même pleine lune ce soir. Vingt-huit districts et comtés, y compris le district de Licheng à Jinan, le district de Fushan à Yantai, le district de Lanshan à Linyi, le district de Hanting à Weifang, le comté de Pingyuan à Dezhou, le district de Daiyue à Tai'an, entre autres, ont posté de superbes photos de la lune de la mi-automne sur plusieurs plateformes de médias sociaux mettant en vedette Discover Shandong.

Les utilisateurs du monde entier ont partagé la même pleine lune, en postant leurs propres photos en ligne et en recevant avec joie les vœux exprimés à l'occasion de cette fête. Parmi les messages accompagnés de photos, citons un dîner de retrouvailles dans une petite ferme chinoise, des crabes chinois, un mets de saison, et des visiteurs étrangers se familiarisant avec les coutumes populaires de la mi-automne. L'atmosphère festive animée de la civilisation orientale a suscité l'attention des utilisateurs de médias sociaux du monde entier. « Ça a l'air délicieux ! », a commenté un utilisateur de Twitter, Henry Bassey, à propos d'un post montrant le dîner de la mi-automne d'une famille de Yantai. « Incroyable ! » et « Belle photo ! » ont commenté des utilisateurs de Facebook avec un post avec le hashtag #TheHometownMoon provenant du district de Daiyue dans la ville de Tai'an.

Au 15 septembre, les messages avec le hashtag #TheHometownMoon comptabilisait 1,9 million de vues, avec 32 500 likes, retweets et commentaires.

