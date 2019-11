Les meilleures start-ups de Russie se réunissent au Digital Business Space de Moscou

MOSCOU, 4 novembre 2019 /PRNewswire/ -- G8, un club de discussion ouvert mis sur pied par la Moscow Agency of Innovations en partenariat avec Altergate, une société d'investissement basée à Singapour, accueillera des investisseurs et des fondateurs de start-ups à l'occasion de sa sixième réunion hebdomadaire au sein du Digital Business Space le 7 novembre.

« Le public qui participe à ces réunions est plutôt diversifié, et va des représentants d'entreprises et de banques aux investisseurs providentiels ou en capital-risque », a déclaré Alexey Parabuchev, PDG de la Moscow Agency of Innovations. « Le soutien que nous apporte le gouvernement peut revêtir différentes formes : si nous parvenons à faire en sorte de briser la glace entre les participants au débat, cela voudra dire que nous avons bien fait notre travail. »

Les accélérateurs d'entreprise, les technologies du crowdsourcing, la technologie financière, les finances décentralisées et les villes intelligentes sont autant de thèmes abordés au G8.

La dernière réunion du club, qui s'est tenue jeudi dernier en présence de PwC, a traité de l'intelligence artificielle. Le public s'est alors particulièrement intéressé aux raisons expliquant pourquoi l'IA avait tendance à être représentée de manière négative dans les films et les médias. Selon une étude réalisée par PwC, 63 % des personnes interrogées estiment que l'IA aidera la société à résoudre certains de ses problèmes complexes et 59 % pensent que l'IA permettra aux gens d'améliorer leur qualité de vie.

L'étude indique également que, d'ici 2030, les produits améliorés par l'intelligence artificielle représenteront 45 % de la croissance économique. L'IA contribuera à une plus grande diversification, personnalisation et accessibilité des produits.

Le cas de Gero.ai, une start-up russe qui utilise la modélisation physique et mathématique pour l'analyse du processus de vieillissement, est un exemple probant de réussite de l'utilisation de l'IA. La société s'emploie à identifier les marqueurs du vieillissement. La start-up est notamment parvenue à déterminer un algorithme permettant de calculer les risques de décès et de maladies liées à l'âge, telles que le diabète, la maladie d'Alzheimer ou le cancer. Grâce à Gero.ai, ces risques peuvent dorénavant être évalués à l'aide d'une application mobile.

La prochaine réunion du G8 sera dédiée aux technologies de réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) et à leur potentiel d'application dans différents domaines. Les futurs investisseurs y rencontreront certaines des meilleures start-ups VR/AR de Russie et écouteront des homologues ayant déjà participé au financement de projets similaires.

