Les meilleures start-ups pour la ville durable du monde récompensées par le Future Hamburg Award

HAMBOURG, Allemagne, 13 juin 2021 /PRNewswire/ -- Le prix Future Hamburg Award 2021 a été remis lors de la journée internationale de l'innovation numérique par Plug-and-Play Hamburg le 10 juin 2021.

Les startups Breeze Technologies, traceless materials et Infinite Mobility sont les lauréats de cette année. Basés en Norvège et en Allemagne, elles ont convaincu le jury avec des solutions intelligentes pour des villes durables. Les trois gagnants rejoindront un programme sur mesure à Hambourg, créé par la Startup-Unit de la ville. Pour la première place, Breeze Technologies participera au programme international d'accélération Plug-and-Play dans la Silicon Valley. Des entreprises prometteuses de 15 pays avaient déposé leur candidature pour le prix. Les prix bonus, décernés par homePORT, partenaire du prix, ont été attribués à Blue Atlas Robotics (Danemark) et KONVOI (Allemagne).

Lauréats du Future Hamburg Award 2021 :

Breeze Technologies, Allemagne

Basée à Hambourg et à Copenhague, Breeze Technologies est déjà un leader technologique dans le domaine des capteurs, des données et de l'analyse de la qualité de l'air. Leurs capteurs permettent de surveiller la qualité de l'air en temps réel et à l'échelle d'une zone, que ce soit dans des locaux professionnels ou dans des environnements urbains. En associant un modèle commercial performant à la lutte contre la pollution atmosphérique, Breeze Technologies a le potentiel pour se développer à l'échelle internationale. www.breeze-technologies.de traceless materials, Allemagne

traceless materials a créé une alternative écologique au plastique. Avec son produit de substitution innovant, la startup spécialisée dans la bioéconomie contribue à résoudre le problème mondial de la pollution environnementale. Cette technologie utilise des sous-produits de l'industrie agricole pour produire des films stables au stockage, des matériaux solides et des revêtements très fins qui sont entièrement compostables. www.traceless.eu Infinite Mobility, Norvège

Infinite Mobility développe des véhicules légers, alimentés par l'énergie solaire, pour la mobilité urbaine, pour de courts trajets en ville. L'entreprise soutient les objectifs de développement durable des Nations unies et le développement de villes durables, car ses tuk-tuks innovants fonctionnant à l'énergie solaire sont rentables, sûrs et peu encombrants. www.infinite-m.no .

Depuis 2019 et pour la deuxième fois, le prix Future Hamburg Award est décerné par Hamburg Marketing pour la ville de Hambourg. En tant que centre de la mobilité innovante, Hambourg accueille le congrès mondial ITS 2021. Avec la région métropolitaine du nord de l'Allemagne qui l'entoure, Hambourg est en passe de devenir la plaque tournante de l'hydrogène vert en Europe. Cela fait de la deuxième plus grande ville d'Allemagne le lieu idéal pour les innovations et l'accès aux marchés internationaux.

Plus d'informations : https://future.hamburg/future-hamburg-award .

