Les meilleurs designers indonésiens du BEKRAF connaissent un vif succès international à MAISON&OBJET 2019

Les designers font partie d'un groupe baptisé « IDentities », créé par BEKRAF, la Société indonésienne d'architectes d'intérieur (HDII) et l'ambassade d'Indonésie à Paris, pour exposer des produits indonésiens fabriqués localement. Parmi les 24 designers, citons Djalin, Kayou, Du'Anyam, Vivere, Super Rattan, BIKA et Spedagi.

Suite à leur succès à MAISON&OBJET 2019, ces créations artisanales seront exposées au Shangri-La Paris, le 23 septembre 2019, avec le soutien de l'ambassade d'Indonésie à Paris.

Joshua Simandjuntak, le Président adjoint chargé du marketing du Bureau indonésien pour l'économie créative (BEKRAF), a déclaré : « C'est une belle réussite pour nos designers que d'échanger avec plus de 300 visiteurs internationaux, venant de près de 40 pays. Outre les Français, la plupart des visiteurs venaient d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, des États-Unis, d'Italie, du Portugal et du Royaume-Uni, ce qui démontre que l'Indonésie est perçue au niveau international comme un pivot des secteurs créatifs. »

Parmi les produits ayant le plus attiré les regards, citons les meubles en osier de style indonésien contemporain, fabriqués localement avec des matériaux naturels comme le rotin. Le rotin indonésien est très apprécié sur le marché européen. De plus, 80 % du rotin utilisé dans le monde pour l'ameublement provient de ce pays.

Djalin fait partie des designers utilisant ce matériau recherché pour concevoir sa chaise longue et son canapé. Utilisant à une technique soyeuse de tissage du rotin et des fibres synthétiques, ces deux produits - qui symbolisent l'oiseau enggang de Kalimantan et les couleurs tropicales en Indonésie - figurent parmi les produits phares du salon.

La chaise en rotin de Vivere a également concentré les regards avec son tissage traditionnel, ceignant un cadre en rotin de couleur noire et combinant harmonieusement les couleurs du tissu, tandis que le paravent et le fauteuil en rotin de SuperRattan ont séduit les acheteurs par la délicatesse de la tradition Indonésienne appliquée au design contemporain.

Les meubles en bois de Kayou et le panier en osier fait main de Du'Anyam comptent parmi les pièces grandement appréciées. Les deux marques et leurs produits sont empreints d'une forte valeur sociale, car elles permettent aux artisans et aux tisserands locaux d'améliorer leurs moyens de subsistance.

Alexandre Alvin, le fondateur de Kayou, a déclaré : « Notre produit est fabriqué à la main par des artisans locaux de Jepara, qui utilisent le bois de leur ville du centre de Java. En combinant leur artisanat traditionnel avec le design minimaliste contemporain, nous souhaitons sensibiliser les artisans de Jepara sur les dernières tendances en matière de design d'accessoires de maison, ce qui rendra leurs produits plus attrayants aux yeux des acheteurs étrangers. »

L'artisanat traditionnel indonésien s'est également mis en valeur par ses accessoires de maison, dont la petite table en bois de Bika, conçue comme un triangle rectangle, mais aussi le vélo en bambou de Spedagi, inspiré par un motif de toit des villages indonésiens. Fabriqué à partir de bandes de bambou rigides et robustes, le cadre mince et géométrique du vélo imprégné de culture indonésienne a fait le bonheur des visiteurs étrangers.

Détails : livret d'IDentities, réalité augmentée, par Ars.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/998129/Maison_et_Objet_2019.jpg

