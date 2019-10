Les modules 5G de Quectel ont été sélectionnés par plus de 100 fabricants mondiaux d'équipement informatique d'origine pour les conceptions 5G

SHANGHAI, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Les solutions sans fil de Quectel, le principal fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, a annoncé que les modules cellulaires 5G de la société, couvrant les fréquences inférieures à 6 GHz jusqu'à celles de type mmWave, ont été sélectionnés par plus de 100 fabricants mondiaux d'équipement informatique d'origine couvrant un large éventail de secteurs d'activité pour les conceptions et la planification 5G.

Comptant parmi les premiers à offrir des modules 5G fondés sur le modem Qualcomm Snapdragon X55 5G, Quectel a collaboré étroitement avec des partenaires de l'écosystème pour faire de cette technologie de nouvelle génération une réalité commerciale, et ce dès le départ. Actuellement, des échantillons techniques des modules RG500Q et RM500Q, d'une fréquence inférieure à 6 GHz et dotés de récepteurs de positionnement par satellite intégrés, sont disponibles pour répondre aux exigences de la 5G et offrir, aux particuliers comme aux entreprises, les meilleures performances sans fil de leur catégorie en termes de réactivité, de vitesse et de couverture. Les premières applications 5G rendues possibles par les modules 5G de Quectel comprennent les scénarios eMBB (enhanced mobile broadband) et FWA (fixed wireless access) tels que le CPE, les passerelles, l'ACPC ainsi que la diffusion en direct de vidéos ultra-haute définition.

Parallèlement, les modules mmWave de Quectel sont également prêts à transformer davantage de secteurs verticaux, alors que le module RM510Q-GL a achevé le premier appel de données 5G de du secteur en septembre, ce qui témoigne du leadership de Quectel en matière de capacité de R&D dans le domaine de la 5G et d'innovations en termes d'IdO.

« En tant que leader mondial des technologies mobiles à large bande, nous sommes fiers que nos modules 5G apportent des performances sans fil révolutionnaires au-delà de la vitesse. L'adoption généralisée de nos modules 5G a permis la première vague de cas d'utilisation 5G du secteur et pousse à un plus grand nombre d'innovations dans le domaine de l'IdO », a déclaré Patrick Qian, le PDG, Quectel. « Grâce à sa conception simple à intégrer, ses performances fiables et sa gamme complète de produits, Quectel s'est avéré être un partenaire fiable des fabricants mondiaux d'équipement informatique d'origine. »

Quectel présentera ses modules 5G au Qualcomm 5G Summit de Barcelone du 14 au 16 octobre et à lors du MWC de Los Angeles (stand n°1236) du 22 au 24 octobre 2019.

