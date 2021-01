Les modules de la série DeepBlue 3.0 de JA Solar obtiennent la première certification KS pour le module 182 en Corée du Sud

PÉKIN, 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- JA Solar, un fabricant de produits photovoltaïques à haut rendement de premier plan, a annoncé que ses modules de type monofacial de la série DeepBlue 3.0 ont obtenu la première certification KS (Association coréenne de normalisation) pour les modules à fines tranches de 182 mm x 182 mm, appelés « modules 182 ». Cette certification signifie que la commercialisation de ce produit sur le marché sud-coréen de l'énergie photovoltaïque a été autorisée. Les modules de type bifacial de DeepBlue 3.0 devraient être certifiés plus tard ce mois-ci, ce qui offrira aux clients locaux une autre option à haut rendement.

Lancés en mai 2020, les modules DeepBlue 3.0 intègrent les avantages de nombreuses technologies à haut rendement et à faible détérioration, y compris la nouvelle génération de technologie d'émetteur passivé et de cellule arrière (PERC) à haute efficacité appelée PERCIUM+ ainsi que les tranches de silicium dopé de gallium qui confèrent au produit une fiabilité, efficacité de conversion et capacité de production d'électricité importantes. Le rendement combiné inégalé a fait du module l'une des meilleures options pour atteindre la parité de réseau en 2021.

En septembre 2020, DeepBlue 3.0 est devenu l'un des premiers modules 182 à être certifiés par des institutions faisant autorité, y compris TÜV, LVD et EMC, ouvrant ainsi la voie à l'accès au marché mondial de l'énergie photovoltaïque, y compris celui de l'Union européenne qui impose des normes strictes pour y pénétrer. Depuis sa première livraison en octobre 2020, le produit a été expédié à de nombreux marchés en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Il a été largement utilisé dans des centrales photovoltaïques à grande échelle installées au sol, des systèmes photovoltaïques sur les toits, des installations combinant centrales solaires et pisciculture, des stationnements solaires, et autres.

JA Solar a acquis une excellente réputation et s'est bâti une clientèle fidèle sur le marché sud-coréen de l'énergie photovoltaïque en pleine croissance grâce à ses produits et services de grande qualité. L'entreprise a fourni des modules pour de grandes usines photovoltaïques en Corée du Sud, y compris le plus grand projet hybride alliant énergie éolienne et solaire, le plus grand projet recourant aux modules solaires PERC bifaces à verre double sur le marché local. Avec l'introduction des modules 182 sur le marché sud-coréen et ses principaux avantages en matière de produits et de technologie, JA Solar offrira des services mieux localisés aux clients, tout en favorisant le développement du marché local de l'énergie photovoltaïque.

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd.