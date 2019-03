Les modules photovoltaïques d'une capacité de 27 MW de Suntech seront entièrement opérationnels dans le cadre du premier projet photovoltaïque à grande échelle de Shell construit par Biosar

Héritage, tradition et innovation : la symphonie de l'énergie

ROTTERDAM, Pays-Bas, 18 mars 2019 /PRNewswire/ -- Moerdijk est l'un des plus grands sites de production pétrochimique en Europe et Moerdijk Solar Park est l'un des plus grands parcs solaires des Pays-Bas. Les modules du parc ont été installés par l'un des principaux entrepreneurs solaires EPC, Biosar Energy (UK) Limited, membre d'AKTOR Group. Avec plus de 12 ans de coopération réussie avec Suntech, Biosar a conçu, sécurisé, construit et exploité de l'énergie se comptant en gigawatts au sein de centrales photovoltaïques, y compris certaines servants de références de l'industrie, comme celle de Moerdijk. Le parc solaire Moerdijk Solar Park a été conçu avec 76 000 modules solaires monocristallins à demi-cellules de haut rendement fournis par Suntech. Les modules solaires de technologie de pointe de Suntech sont arrivés au port de Rotterdam en septembre dernier et génèrent maintenant environ 27 mégawatts en capacité de pointe pour le Moerdijk Solar Park de Shell, l'équivalent de la consommation d'énergie de 9 000 foyers néerlandais. Il a été rapporté que tous les modules solaires du parc solaire ont donné d'excellents résultats en matière d'optimisation du circuit et de réduction interne des pertes ; une réussite qui est attribuée à la recherche constante d'une excellente qualité par l'entreprise qui exige que tous les modules fabriqués subissent de multiples tests rigoureux afin d'assurer une performance sûre et régulière en situation.