Les modules Vertex 670 W obtiennent d'excellents résultats dans le test de fiabilité PVEL, Trina Solar remporte son huitième « Top Performer » consécutif

CHANGZHOU, Chine, le 19 mai 2022 /PRNewswire/ -- Trina Solar a de nouveau été classée « Top Performer » 2022 parmi les fabricants mondiaux de modules PV par PV Evolution Labs (PVEL), un laboratoire d'essais de fiabilité tiers de renommée mondiale, après des mois d'essais rigoureux. Il s'agit de la huitième reconnaissance consécutive, faisant de Trina Solar la société solaire avec le plus de victoires. Il souligne l'engagement de Trina Solar pour une excellente qualité, une grande fiabilité et une sécurité exceptionnelle de ses modules. Les résultats des tests publiés par PVEL montrent que les modules Vertex ultra-puissants de 210 mm, en particulier 670 W, ont obtenu les meilleures performances dans les séquences de test du Programme de Qualification des Produits (PQP).

PVEL évalue les modules PV chaque année avec des paramètres de fiabilité et de qualité nettement plus rigoureux que la norme CEI. Il publie également les Cartes de fiabilité des modules photovoltaïques sur une base annuelle, fournissant à l'industrie solaire des données de fiabilité et de performance indépendantes et cohérentes.

Le PQP comprend des séquences d'essai pour le cycle thermique, la chaleur humide, la durabilité de la feuille arrière et les contraintes mécaniques. La durée de l'essai de chaleur humide et les cycles thermiques sont deux fois plus élevés que la norme CEI. La nouvelle séquence d'effort mécanique (MSS) combine des essais de charge mécanique statique, 1 000 cycles de charge mécanique dynamique, 50 cycles thermiques et 10 cycles de gel d'humidité. Les modules qui réussissent les tests PVEL-PQP répondent naturellement aux exigences de fiabilité dans une variété d'environnements extrêmement exigeants.

Selon les résultats des tests de fiabilité et de performance de cette année de PVEL, les modules Vertex de Trina Solar, du Vertex S 410 W pour le scénario résidentiel aux modules 600 W+ ultra-haute puissance pour les grandes centrales terrestres, ont démontré une excellente fiabilité dans tous les tests PQP rigoureux.

En particulier, les modules Vertex 670W ultra-haute puissance ont atteint des performances optimales dans les séquences PQP pour la chaleur humide, le cycle thermique, la dégradation induite par le potentiel, la sensibilité LeTID et MSS. Cela signifie que les modules ont une excellente fiabilité et des performances dans les régions climatiques difficiles avec des températures élevées, une humidité élevée et de grandes fluctuations de température.

En particulier, les résultats des essais du MSS montrent qu'il n'y a eu presque aucune microfissure dans les BOM testés pour les modules bifaciaux 670 W de Trina Solar, et que la dégradation de la puissance était inférieure à 2 %. En résumé, les modules Trina Solar de très grande puissance en grand format répondent aux critères Top Performer définis par PVEL, maintiennent des performances élevées et assurent une fiabilité mécanique.

« Au nom de toute l'équipe de PVEL, je félicite Trina Solar d'avoir obtenu d'excellents résultats d'essai sur ses modules de 210 mm et d'avoir été nommée Meilleure performance de PVEL pour une période record de huit années consécutives », a déclaré Tristan Erion-Lorico, vice-président des ventes et du marketing de PVEL. « Il convient de noter en particulier les modules bifaciaux Vertex 600 W+ de Trina Solar, qui ont obtenu le statut de Top Performer dans les cinq tests de fiabilité. Ce n'est que le dernier exemple de la capacité de Trina Solar à fabriquer des modules fiables au cours des dernières années. »

Helena Li, présidente de l'activité Cellules et modules de Trina Solar, a déclaré : « PVEL est le premier laboratoire mondial d'essais de fiabilité des modules photovoltaïques, qui fournit des données de performance indépendantes. Nous sommes fiers d'être reconnus comme Top Performer PVEL pour la huitième fiche de pointage de fiabilité consécutive des modules PV. La performance constante et exemplaire de Trina dans les tests indépendants rigoureux de PVEL est acceptée par le marché comme une preuve claire de notre engagement de longue date envers la qualité des produits. Nous pensons que ce résultat de test est d'une grande valeur pour les développeurs de projets solaires, les financiers, les propriétaires d'actifs et les opérateurs du monde entier. »

SOURCE Trina Solar Co., Ltd