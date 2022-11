Les moniteurs de qualité de l'air d'Oizom sont désormais dotés de possibilités d'étalonnage avancées

AHMEDABAD, Inde, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Forte d'une expertise de 7 ans et de plus de 1500 déploiements dans 50 pays, Oizom s'attache à fournir des données précises et abordables sur la qualité de l'air. Pour renforcer la précision des données des moniteurs intelligents de la qualité de l'air, Oizom a mis en place une installation d'étalonnage avancée à Ahmedabad, en Inde. Cette installation assure l'étalonnage en deux étapes des moniteurs de qualité de l'air. Elle a été récemment inaugurée à l'Association de recherche de l'industrie textile d'Ahmedabad (ATIRA) à Ahmedabad.

L'événement a été honoré par la présence de personnalités importantes de divers organismes de réglementation et de recherche. La réunion a été présentée par M. Ankit Vyas - PDG d'Oizom, Dr Rajeev Gautam - Directeur général de HORIBA Ltd., Japan et président de HORIBA India, Mme Deepali Plawat - Dy. Directrice d'ATIRA, et Dr Dipsha Shah - Faculté de technologie Université CEPT.

L'installation d'étalonnage avancée dispose d'un laboratoire de pointe pour l'étalonnage des moniteurs de qualité de l'air par capteurs. Un système de surveillance de la qualité de l'air ambiant en continu de qualité de référence (CAAQMS) du fabricant japonais HORIBA Ltd. a récemment été ajouté à l'installation. Ce système est fourni par la division Process and Environmental de HORIBA, Ltd., qui est un leader mondial dans le domaine de la surveillance de la qualité de l'air. Le système comprend des analyseurs précis pour la surveillance en temps réel des gaz comme les NOx et les SOx (oxydes d'azote et de soufre), le CO (monoxyde de carbone), l'O3 (ozone) et les particules (PM2,5 et PM10). Avec cela, Oizom vise à renforcer son installation d'étalonnage en associant chaque moniteur au CAAQMS de référence.

L'installation offre également des possibilités de recherche aux universitaires, aux chercheurs et aux industries. À cette occasion, Ankit Vyas, PDG d'Oizom, a déclaré : « Cet effort conjoint mené par Oizom, ATIRA et HORIBA India Process and Environmental ouvre la voie à de futures recherches sur la fourniture de données hyperlocalisées de surveillance de la qualité de l'air. Une telle installation de pointe sera la première du pays et nous sommes ouverts aux collaborations de recherche avec les universités. »

Ayyan Karmakar, directeur scientifique d'Oizom a ajouté : « La précision est la clé des données exploitables sur la qualité de l'air. L'installation veillera à ce que le système de surveillance de la qualité de l'air par capteurs d'Oizom fournisse des données extrêmement précises. »

À propos d'Oizom :

Oizom répond aux besoins en matière de surveillance de la qualité de l'air des professionnels des villes et campus intelligents, des industries, des sites miniers, des usines de traitement des eaux usées et des aéroports. Les produits phares d'Oizom comprennent Polludrone , Odosense, Dustroid , Weathercom, AQBot et Envizom.

