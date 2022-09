Les MVNO sur la plateforme MVNA/MVNE de Plintron se distinguent grâce à la technologie 5G

SINGAPOUR, 12 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Les MVNO sur la plateforme MVNA/MVNE de Plintron peuvent offrir des services différenciés grâce à la 5G, tels que le streaming vidéo Ultra HD 4K à 8K, les médias basés sur la réalité augmentée/réalité virtuelle et l'expérience multimédia immersive à 360 degrés. Des services de formation en ligne, de téléconsultation médicale, de vidéoconférence et d'applications d'IoT en temps réel peuvent désormais être proposés.

Subhashree Radhakrishnan, vice-président et co-fondateur du groupe Plintron a déclaré : « La plateforme MVNA/MVNE de Plintron est compatible avec la 5G-NSA option 3 pour se conformer aux exigences de la 5G. Cela permettra aux MVNO sur notre plateforme d'offrir des services et des applications différenciées. »

Les services 5G de Plintron fonctionnent avec plusieurs MVNO aux États-Unis et dans 4 pays européens, et devraient bientôt se développer davantage grâce à son réseau mondial. La plateforme MVNA/MVNE de Plintron est équipée de la technologie 5G non-standalone (NSA) qui a été déployée commercialement sur la plateforme depuis janvier 2021 pour répondre aux exigences technologiques 5G immédiates de ses clients MVNO. La plateforme Plintron prend en charge le débit AMBR élevé compatible avec des vitesses supérieures à 4,2 Gb/s, notamment 10 Gb/s.

Plintron avait initialement déployé la 5G-NSA, car la plupart des déploiements initiaux de la 5G par les opérateurs de réseau mobile (MNO) ont été des déploiements en NSA. Pour les MNO qui cherchent à offrir principalement une connectivité haut débit aux consommateurs équipés d'appareils compatibles, la 5G-NSA est la plus appropriée, car elle leur permet d'exploiter leurs investissements actuels dans le réseau 4G LTE, pour le transport et le noyau mobile, et de réduire les coûts d'investissement pour le déploiement d'un réseau 5G complet.

Avec la 5G-NSA, le réseau 4G-LTE existant est utilisé pour tout, sauf pour le plan de données 5G, qui est basé sur la version 3GPP 15 de la 5G-NR. C'est donc la meilleure solution pour les MNO qui cherchent à fournir rapidement de meilleurs débits via l'enhanced mobile broadband (eMBB) ou à traiter les problèmes urgents de congestion LTE.

Plintron est impatient de continuer à adopter de nouvelles technologies et à innover pour soutenir ses clients et partenaires MVNO à l'avenir.

Plintron est une société de technologie de communication numérique qui permet aux marques d'acquérir et de fidéliser des clients. Il s'agit du plus grand fournisseur multinational de MVNA et MVNE de bout en bout, avec une clientèle sur 6 continents. Avec des services de réseau mobile dans plus de 30 pays répartis sur 6 continents assurés par plus de 1 000 professionnels des télécommunications, Plintron a lancé plus de 143 MVNO et compte plus de 165 millions d'abonnés mobiles. Plintron a remporté de nombreux prix de l'industrie mondiale, y compris « MVNE de l'année » au MVNO World Congress 2022.

