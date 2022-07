Les NFT intelligents de VIMworld sont la prochaine innovation en matière de compagnons virtuels

Les propriétaires peuvent alimenter leur NFT intelligent à l'aide du jeton natif de VIMworld, le VEED, pour faire évoluer l'œuvre et obtenir des trésors ou d'autres objets secondaires de manières diverses et amusantes afin de les rendre uniques. Lorsqu'il est pleinement exploité, un NFT intelligent VIM obtient l'identité de son propriétaire et lui sert à la fois de compagnon virtuel et de preuve irréfutable de ses réalisations personnelles.

Les NFT intelligents nécessitent une interaction fréquente et continue avec leurs propriétaires afin de prendre leur véritable forme. VIMworld a été conçu pour être un métavers ouvert et évolutif, et les VIM sont destinés à être intégrés dans des jeux et des expériences sociales qui bénéficient de l'intégration des métadonnées des utilisateurs.

Les acheteurs de NFT sont attirés par d'autres projets en raison de la qualité graphique incroyable, de l'engouement de la communauté et du nombre limité de pièces. Une fois l'engouement retombé, ces collectionneurs se demandent souvent quoi faire de leurs acquisitions. VIMworld comprend parfaitement ces problématiques. En plus des moyens dont disposent les détenteurs de NFT intelligents pour s'engager sur la plateforme VIMworld, celle-ci a développé un SDK visant à attirer des partenariats et des développeurs tiers afin d'intégrer leurs applications et de fournir aux utilisateurs de nouveaux endroits à explorer et aux VIM de nouvelles façons d'évoluer.

VIMworld a également mis au point des outils permettant aux propriétaires d'accéder à leurs VIM, de les stocker et de suivre leur évolution facilement. La plateforme en ligne dispose d'un outil de gestion solide pour alimenter et faire évoluer chaque VIM. Les propriétaires peuvent également consulter divers classements pour comparer leurs progrès à ceux des autres membres de la communauté, et le marché leur permet d'acheter et de vendre des VIM.

Pour les propriétaires qui possèdent différents actifs numériques, VIMworld a développé Nufinetes, une application de portefeuille sécurisé multichaîne qui permet actuellement des transactions en Ethereum et Vechain, avec une prise en charge de plusieurs jetons. Nufinetes est disponible sur iOS et Android afin que les collectionneurs de NFT et les détenteurs d'actifs numériques du monde entier puissent disposer d'une seule application de portefeuille centralisée.

Les NFT intelligents continueront d'évoluer au fur et à mesure de la généralisation du web3. VIMworld continuera d'ouvrir la voie avec de nouvelles fonctionnalités et des services qui tirent pleinement parti de la technologie des NFT intelligents.

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au cœur de l'activité de VIMworld se trouvent les VIM eux-mêmes, chacun d'eux étant unique et permanent. Les VIM sont des NFT intelligents qui offriront un système d'authentification immuable, permettant à leurs propriétaires de stocker et de créer de la valeur par le jeu tout en établissant des liens significatifs avec les autres.

VIMworld est accessible via VIMworld.com depuis un navigateur compatible avec VeChain, tel que le navigateur Sync VeChain ou Google Chrome avec l'extension Comet.

