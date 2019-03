Les noms des lauréats européens des prix Merchant Payments Ecosystem 2019 sont dévoilés

Les Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE Awards) célèbrent et distinguent les réalisations des entreprises appartenant à l'écosystème européen des paiements aux commerçants. Les MPE Awards ont entamé leur trajectoire en 2010 en tant que premiers prix européens à reconnaître le rôle fondamental des acquéreurs de cartes, des processeurs de paiement, des prestataires de services de paiement (PSP), des points de vente (PDV) et des fournisseurs de solutions de paiement et à distinguer les entreprises et les personnes qui ont contribué à faire évoluer le secteur.