Les nouveaux connecteurs zSFP+ stacked belly-to-belly de TE peuvent permettre des densités plus élevées de plaques frontales pour centres de données HyperScale et applications de commutateurs réseaux

Ce portefeuille élargi comporte deux configurations 2x4 et 2x12, ce qui offre une flexibilité de conception permettant de répondre à divers besoins d'application. Les connecteurs zSFP+ stacked belly-to-belly sont rétrocompatibles avec les générations précédentes, car ils partagent la même interface d'accouplement et les mêmes dimensions de cage de tout le portefeuille SFP/SFP+/SFP 28, ceci facilitant des conceptions et mises à niveau interne des systèmes.

« Nous constatons qu'une performance de 56-gigabit PAM-4 est en train de devenir la norme dans les centres de données HyperScale et pour les commutateurs et routeurs de réseaux haut de gamme ; de nombreux usagers demandent une assistance en PAM-4 de même qu'une densité plus élevée en plaques frontales, » a commenté Jimmy Ju, directeur de l'unité sectorielle données et dispositifs chez TE Connectivity. « Les nouveaux connecteurs zSFP+ stacked belly-to-belly de TE offrent ces deux fonctionnalités afin de faciliter une performance supérieure dans les centres de données. »

Pour en apprendre davantage, sur les connecteurs zSFP+ stacked belly-to-belly de TE, cliquer ici.

À PROPOS DE TE CONNECTIVITY

TE Connectivity Ltd. est un leader mondial représentant 13 milliards de dollars dans le domaine de la technologie industrielle et créant un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre vaste éventail de solutions de connectivité et de capteurs a fait ses preuves dans les environnements les plus éprouvants et a permis des progrès dans le domaine des transports, des applications industrielles, de la technologie médicale, de l'énergie, des communications de données et du logement. Avec 80 000 employés dont plus de 8 000 ingénieurs à l'œuvre aux côtés de clients dans environ 150 pays, TE veille à sa devise : EVERY CONNECTION COUNTS ('chaque connexion compte'). En apprendre davantage sur www.te.com et sur LinkedIn , Facebook , WeChat et Twitter .

TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques commerciales appartenant à, ou sous licence autorisée par, la famille des sociétés de TE Connectivity Ltd. Les autres logos, produit(s) et/ou noms de sociétés peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1031419/TE_Connectivity_zSFP_stacked_belly_to_belly_connectors.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

