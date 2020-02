Les nouveaux modèles SA de Yard Force : le successeur du SA500ECO et du SA600H sera disponible en 2020

DÜSSELDORF, Allemagne, 18 février 2020 /PRNewswire/ -- Le SA500ECO de Yard Force, robot tondeuse de haute qualité, stable et qui affiche un succès de ventes depuis 2017, va évoluer en une nouvelle série SA avec des numéros de modèles : SA650ECO ainsi qu'un autre modèle, le SA900ECO avec une plus grande capacité de batterie, de meilleures performances de coupe et équipé d'un détecteur de pluie. Le carter sera amélioré sur les deux modèles ainsi que la durabilité des éléments électroniques et la version 4.4 du logiciel avec un nouveau BMS (système de contrôle de batterie). Les nouveaux modèles SA de Yard Force présentent de nombreuses améliorations et leur prix de vente est encore plus bas que jamais.