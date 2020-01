Les nouveaux PDG de la mode sont mieux que jamais préparés professionnellement pour leur transformation numérique, selon un rapport de Nextail

MADRID, 30 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La quantité d'expérience analytique apportée aux entreprises de la mode par les PDG a augmenté de 81 % par rapport aux prédécesseurs, selon un rapport qui vient d'être publié par Nextail. Ce rapport, qui examine les antécédents professionnels de plus de 70 PDG qui sont entrés en fonction l'année dernière dans de grandes entreprises de la mode (recettes moyennes de 2 milliards d'euros), fait apparaître de nouvelles tendances dans le choix des talents dans ce secteur.

Le renouvellement des PDG dans tous les secteurs a atteint un chiffre inédit en 2019. Si les entreprises de la mode ont changé de direction pour toute une série de raisons, le rapport montre que dans 26,4 % des cas, le principal motif du changement de PDG était lié à la stimulation de la croissance et à la transformation numérique.

Une augmentation du nombre de PDG avec des parcours professionnels différents montre que les nouveaux venus apportent un nouvel ensemble de compétences. Dans le passé, le savoir-faire des PDG de la mode reposait essentiellement sur l'ensemble traditionnel des compétences des opérations de vente au détail (directeur des opérations, responsable de pays, etc.) ou des produits (directeur de la marque, créateur, etc.). Aujourd'hui, les nouveaux PDG sont davantage susceptibles d'apporter une plus grande expérience analytique (51,4 % des nouveaux PDG contre 28,4 % des prédécesseurs). Pour Nextail, c'est la résultat naturel de l'arrivée dans la direction de compétences permettant de répondre aux nouveaux besoins fondés sur les données.

« L'augmentation du nombre de PDG avec des antécédents analytiques plus solides renforce une tendance à l'explosion des données dans le secteur de la mode. Ces entreprises s'appuient de plus en plus sur l'analytique et la technologie pour stimuler leur transformation numérique – une tendance que nous constatons chez nos clients ainsi que dans l'ensemble du secteur. Rien que dans les 3 prochaines années, les investissements de détail dans l'IA devraient tripler », explique Joaquín Villalba, PDG de Nextail Labs.

Le rapport fait également apparaître que 54,2 % des nouveaux venus en 2019 ont fait leurs armes dans des entreprises qui sont aujourd'hui à la pointe, soit une progression de 18,3 % par rapport aux prédécesseurs. Dans tous les secteurs, c'est l'inverse qui se passe, les remplacements externes devant dépasser les remplacements internes pour la première fois depuis 2013. Cette situation démontre un niveau de prudence dans le recrutement d'« outsiders » de la mode et l'importance pour les PDG du secteur de la mode d'être opérationnels dès leur premier jour de travail.

Téléchargez le rapport intégral ici .

À propos de Nextail

Nextail est une plateforme intelligente pour la vente au détail. Créée par des experts de la vente au détail, elle prédit la demande localisée afin d'automatiser des décisions fondées sur les données. Grâce à l'IA et à l'analytique évoluée, Nextail permet aux détaillants mondiaux comme Versace, River Island et Pepe Jeans de transformer leurs principaux processus de commercialisation. En l'espace de quelques semaines, les détaillants renforcent leur agilité opérationnelle et accroissent leurs marges.

CONTACT : Rebecca Moy, +34693503070, rebecca@nextail.co

Related Links

nextail.co



SOURCE Nextail Labs