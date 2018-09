Les nouvelles égéries de Giorgio Armani Beauty foulent le tapis rouge de la 75e Mostra de Venise organisée par la Biennale di Venezia

MILAN, September 10, 2018 /PRNewswire/ --

Giorgio Armani Beauty, sponsor beauté officiel du 75e Festival international du film de Venise, a le plaisir de dévoiler officiellement ses nouvelles égéries beauté qui ont foulé le tapis rouge le week-end dernier.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/739571/Giorgio_Armani_Beauty_Logo.jpg )





L'actrice chinoise Elaine Zhong (钟楚曦), et les mannequins Barbara Palvin, Sara Sampaio, Madisin Rian et Greta Ferro incarnent toutes la marque Giorgio Armani à leur manière, avec féminité et modernité.

Avec des produits innovants inédits, les gammes maquillage et soins cutanés de Giorgio Armani Beauty soulignent la beauté naturelle des femmes et révèlent leur essence profonde sans la transformer.

Cinq nouvelles égéries représentent ainsi la marque aux côtés de Cate Blanchett, actrice oscarisée. Cette dernière a été présentée plus tôt cette année comme la toute première Ambassadrice beauté internationale de Giorgio Armani Beauty. Cate Blanchett est l'égérie du parfum Sì depuis sa création en 2013. Dans le cadre de ce nouveau rôle, elle fera également la promotion des produits de maquillage et des soins cutanés.

Elaine Zhong, aussi connue sous le nom de ZHONG Chuxi (钟楚曦), est une actrice chinoise primée bien connue pour son rôle dans le blockbuster Youth (2017) encensé par la critique. Elle a obtenu son diplôme en arts du spectacle dans la prestigieuse Shanghai Theater Academy. Elle est aujourd'hui la figure de proue de cette nouvelle génération du cinéma chinois. Magnifique et sculpturale, Elaine Zhong jouit d'une élégance naturelle - la quintessence même de l'authenticité.

Égérie du parfum ACQUA DI GIOIA depuis 2014, Barbara Palvin participe depuis peu à « Acqua for Life », programme de développement mondial mené par la marque. D'un tempérament joyeux, Barbara Palvin est un électron libre à la beauté pétillante. Son engagement envers les valeurs de la marque en fait une ambassadrice de charme idéale dans le monde de la beauté. D'origine hongroise, la jeune mannequin a déjà fait la couverture de quelques-uns des principaux magazines dans le monde, mais également foulé les podiums des événements Fashion Week à Londres, Milan et Paris.

Née au Portugal, la mannequin Sara Sampaio vit aujourd'hui à New York. Plus tôt cette année, elle a rejoint le casting de la campagne promotionnelle pour le parfum SÌ PASSIONE aux côtés de Cate Blanchett et d'Adwoa Aboah. Elle a fait la couverture des magazines de mode les plus prestigieux et s'est muée en icône moderne des podiums. D'une bonne humeur à toute épreuve, elle affiche un sourire contagieux et sa joie de vivre est communicative. En juin 2016, elle a fait équipe avec la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ASPCA) afin de soutenir les initiatives en faveur des animaux abandonnés.

Installée à New York, la mannequin Madisin Rian est une étoile montante sur les podiums de marques prestigieuses. Plus tôt cette année, elle a contribué à la campagne Neo Nude de la marque, forte d'une énergie pétillante et d'une beauté époustouflante. Ouverte d'esprit, Madisin Rian est une grande voyageuse qui aime particulièrement explorer le monde avec sa famille.

D'origine italienne, l'actrice et mannequin Greta Ferro a joué dans Una Giacca (Une veste), un court-métrage réalisé dans le cadre de la première édition du projet Armani/Laboratorio.

Le mois de septembre 2018 verra le lancement des prochaines campagnes publicitaires mettant en vedette ces nouvelles égéries.

Des photos et des contenus vidéo sont disponibles en téléchargement ici.

Giorgio Armani Beauty - Simplicité, authenticité et élégance naturelle - Depuis 18 ans, la marque Giorgio Armani Beauty propose des produits de maquillage à la texture somptueuse, certains étant même conçus directement dans les coulisses de ses défilés. En outre, elle propose des soins cutanés formulés à partir des innovations scientifiques les plus pointues. Une marque inspirée par les femmes pour révéler leur beauté naturelle, et non pour la dissimuler. Elle est réputée pour plusieurs produits emblématiques : le mascara Eyes to Kill, le fluide à paupières Eye Tint, la laque à lèvres Lip Maestro, le rouge à lèvres Ecstasy Shine, les fonds de teint Power Fabric et Luminous Silk, sans oublier le soin Crema Nera et le baume Armani Prima. Par ailleurs, la marque est connue pour ses collections de parfums pour hommes et femmes, notamment Acqua Di Giò, Sì et SÌ PASSIONE, mais également sa gamme haute couture Armani Privé.

Contact : Martin BREBAN, International PR & Influence Communication Director, GIORGIO ARMANI FRAGRANCES & BEAUTY