Les nouvelles capacités d'apprentissage automatique de TITUS permettent une plus grande fiabilité dans l'identification et la protection des données critiques

La protection intelligence de TITUS fournit un apprentissage automatique axé sur la classification pour réduire le risque de perte de données

TITUS, spécialiste des solutions de protection des données, a annoncé aujourd'hui le lancement de TITUS Intelligent Protection, qui ajoute des capacités d'apprentissage automatique très innovantes à ses solutions TITUS Classification Suite pour Windows et TITUS Illuminate. Avec TITUS Intelligent Protection, les clients peuvent construire et déployer un modèle basé sur les besoins spécifiques de l'entreprise en matière de protection des données, tout en utilisant l'apprentissage automatique pour renforcer la cohérence et la fiabilité des initiatives de protection des données.

TITUS Intelligent Protection permet aux clients de TITUS de former leurs solutions à ajouter un élément d'automatisation à l'identification et la classification des documents et des e-mails. Ce mélange de classification basée sur des règles et de classification automatique ou suggérée signifie que les clients peuvent bénéficier des avantages de l'apprentissage automatique pour à la fois compléter et renforcer leur stratégie en matière de protection des données.

« Même si nous voulons que les gens soient notre lien le plus fort en matière de sécurité, ils peuvent tirer profit de l'assistance qu'offre l'apprentissage automatique », a déclaré Mark Cassetta, vice-président senior du service management et stratégie produit pour TITUS. « L'apprentissage automatique est la première technologie qui permet de mettre les idées et les définitions des experts à la disposition de tous les employés, dans n'importe quelle entreprise, de manière graduée et reproductible. En permettant aux organisations d'utiliser l'apprentissage automatique de concert avec leurs politiques actuelles en matière de sécurité de l'information, TITUS Intelligent Protection leur offre la possibilité de graduer leur stratégie de protection des données de manière efficace et rentable, sans demander d'effort supplémentaire aux employés. »

Une révolution sur le marché de la protection des données

Les organisations ont adopté l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour évaluer et comprendre les grandes quantités de données générées et consommées au quotidien. S'il y a eu une application réfléchie de ces technologies dans le domaine de la gestion de l'information et les défis posés par les Big Data, de nombreuses entreprises cherchent encore la solution miracle s'agissant de l'apprentissage automatique et de la sécurité. L'utilisation de l'apprentissage automatique pour remplacer ou assister la prise de décision en matière de protection des données, qui reposait traditionnellement sur les épaules des employés, est susceptible de changer la manière dont les entreprises envisagent les initiatives dans le domaine de la sécurité des données. Les organisations doivent pour cela avoir une approche pragmatique qui s'appuie sur leur utilisation actuelle de l'apprentissage automatique.

L'apprentissage automatique permet aux organisations d'automatiser les processus en se basant sur les informations existantes, de créer des politiques avec un haut degré de fiabilité tout en offrant une expérience fluide à l'utilisateur final. TITUS fournit un flux de travail axé sur les données qui est conçu pour constituer des informations valables qui soient source de connaissances. Cet méthodologie rigoureuse et pragmatique permet aux organisations de créer une stratégie de protection des données en phase avec leurs besoins spécifiques.

« L'identification et la classification de données non structurées appliquée à la protection contre la perte de données a toujours été l'une des tâches les plus difficiles et consommatrices de main-d'œuvre dans la sécurisation des données sensibles. On n'a jamais tant manqué de talents dans le domaine de la sécurité informatique. Recourir à apprentissage automatique pour automatiser davantage cette tâche pourrait donc aider considérablement les entreprises à mieux sécuriser leur propriété intellectuelle et d'autres données critiques », explique Paula Musich, directrice de recherche dans le domaine de la sécurité et la gestion du risque chez Enterprise Management Associates, une société d'études de marché et de conseil dans le domaine des TI basée dans la ville de Boulder.

Identifier correctement les données spécifiques d'une organisation

TITUS Intelligent Protection étend les capacités de la très innovante Suite de classification de l'entreprise pour Windows et de TITUS illuminate pour réduire l'ambiguïté dans l'identification et la classification des informations, et pour améliorer la cohérence avec laquelle les politiques sont appliquées. Appliquer l'apprentissage automatique de cette manière seconde le travail des administrateurs TI et sécurité, en augmentant la fiabilité de l'identification et de la protection de l'information. Les capacités immédiatement disponibles sont les suivantes :

Automatisation et protection fiables des informations sensibles : Lorsque les organisations étendent la protection des données à tous leurs employés, elles cherchent des opportunités de limiter au maximum les frictions inhérentes à ce processus. TITUS Intelligent Protection offre aux organisations la possibilité de constituer et former des modèles en phase avec leurs informations sensibles spécifiques. Cela leur permet d'appliquer de manière fiable l'automatisation à la détection, la classification et la protection de ces données sensibles.

: Lorsque les organisations étendent la protection des données à tous leurs employés, elles cherchent des opportunités de limiter au maximum les frictions inhérentes à ce processus. TITUS Intelligent Protection offre aux organisations la possibilité de constituer et former des modèles en phase avec leurs informations sensibles spécifiques. Cela leur permet d'appliquer de manière fiable l'automatisation à la détection, la classification et la protection de ces données sensibles. Classification assistée par l'apprentissage automatique : Avec l'intégration des capacités de TITUS Intelligent Protection, les utilisateurs verront une classification recommandée pour le contenu qu'ils ont créé, basée sur la recommandation de leur modèle d'apprentissage automatique. Cela facilite la tâche de l'utilisateur final, qui doit seulement confirmer la classification et non plus déterminer lui-même la catégorie.

Avec l'intégration des capacités de TITUS Intelligent Protection, les utilisateurs verront une classification recommandée pour le contenu qu'ils ont créé, basée sur la recommandation de leur modèle d'apprentissage automatique. Cela facilite la tâche de l'utilisateur final, qui doit seulement confirmer la classification et non plus déterminer lui-même la catégorie. Étendre l'intelligence à l'écosystème : Une fois que TITUS a appliqué l'intelligence pour identifier les informations sensibles, cette identité voyage avec les données. Cela aide à optimiser la stratégie de sécurité d'une entreprise en offrant de nombreux éléments utiles à la gestion des droits et/ou la prévention de la perte de données, notamment les cloud access security brokers (CASB) et/ou les pare-feu de nouvelle génération (NGFW).

Les clients de TITUS peuvent appliquer les capacités de leur choix, ce qui garantit une stratégie de protection des données en phase avec leurs besoins.

Disponibilité

TITUS Classification Suite for Windows avec TITUS Intelligent Protection et TITUS Illuminate avec TITUS Intelligent Protection sont disponibles dès maintenant partout dans le monde.

À propos de TITUS

Les solutions TITUS permettent aux organisations de découvrir, classifier, protéger, analyser et partager de manière sûre les informations. Les organisations utilisent TITUS pour respecter les exigences de conformité en matière de réglementation en identifiant et en sécurisant les données non structurées - sur les PC, les appareils mobiles et le cloud. Des millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays font confiance à TITUS pour assurer la conformité et la sécurité de leurs données, y compris certaines des plus grandes institutions financières et entreprises de fabrication dans le monde, des organisations gouvernementales et militaires du G7 et d'Australie ainsi que des entreprises Fortune 2000. Vous trouverez plus d'informations sur http://www.TITUS.com.

