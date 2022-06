LES NOUVELLES DONNÉES GSMA SONT UN APPEL D'ALARME À LA FRACTURE NUMÉRIQUE ENTRE LES SEXES

Ce récent ralentissement du taux de croissance auquel les femmes adoptent l'Internet mobile dans les PRITI contraste avec les taux de croissance toujours élevés chez les hommes. C'est la première fois que les données de la GSMA enregistrent une tendance aussi négative.

Dans les PRITI, le rapport montre que l'écart entre les sexes dans l'internet mobile s'est réduit chaque année de 2017 à 2020, passant de 25 % à 15 %. Cependant, les données de la GSMA de 2021 suggèrent que cet élan a été perdu. Les femmes sont désormais 16 % moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'internet mobile, ce qui équivaut à 264 millions de femmes de moins que les hommes utilisant l'internet mobile.

En Asie du Sud, traditionnellement la région avec le plus grand écart mobile entre les sexes, ce rebond a été encore plus brutal. L'écart entre les sexes dans l'Internet mobile s'est considérablement réduit, passant de 67 % en 2017 à 36 % en 2020, mais s'est maintenant élargi à 41 %.

Le directeur général de la GSMA, Mats Granryd, a déclaré : « Depuis des décennies, l'internet mobile transforme la vie des femmes à travers le monde, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Mais les statistiques inquiétantes de notre 'Rapport 2022 sur les inégalités entre hommes et femmes' montrent qu'il reste encore beaucoup à faire pour éviter que les femmes ne soient laissées pour compte dans l'économie numérique. Les institutions, les entreprises et les gouvernements du monde entier doivent se concentrer sur l'importance de l'inclusion et chercher activement à combattre ces inégalités. La GSMA s'est engagée à travailler avec les opérateurs de téléphonie mobile et les parties prenantes gouvernementales pour lutter contre cette tendance négative et veiller à ce que les femmes ne passent pas à côté du pouvoir de transformation de la technologie mobile, où qu'elles vivent dans le monde. »

Ces résultats sont particulièrement significatifs, car le mobile reste le principal moyen pour les femmes d'accéder à Internet dans les PRITI, et les avantages de la connectivité Internet peuvent changer leur vie. En particulier, la pandémie de COVID-19 a démontré l'importance des téléphones portables en tant qu'outil précieux pour aider les femmes à accéder aux informations sur la santé, à rester en contact avec leur famille pendant les confinements, à poursuivre les opportunités génératrices de revenus et à accéder au soutien du gouvernement.

Action de l'industrie

La GSMA a lancé l'initiative Connected Women Commitment en 2016 pour catalyser l'action visant à combler l'écart entre les sexes en matière de téléphonie mobile. Au cours de cette période, plus de 40 opérateurs de téléphonie mobile en Afrique, en Asie et en Amérique latine se sont formellement engagés à accélérer l'inclusion numérique et financière des femmes. Ces opérateurs ont déjà touché plus de 55 millions de femmes supplémentaires avec des services d'internet mobile ou d'argent mobile.

Cependant, les opérateurs mobiles ne peuvent pas travailler isolément. L'écart entre les sexes en matière de téléphonie mobile est un problème mondial important, qui nécessite l'attention de toutes les parties prenantes pour garantir que les femmes et leurs familles puissent tirer pleinement parti de la connectivité. Au total, seules 60 % des femmes des PRITI utilisent désormais l'internet mobile, contre 71 % des hommes.

Le rapport annuel GSMA Mobile Gender Gap est financé par le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) via la GSMA Mobile for Development Foundation. Il joue un rôle important dans l'évaluation de l'écart entre les sexes en matière de téléphonie mobile et la génération de données régionales et nationales pour attirer l'attention sur ce problème, ainsi que pour fournir des preuves clés pour éclairer l'action des parties prenantes.

Les conclusions de cette année démontrent l'importance de continuer à collecter des données pour comprendre le problème et surmonter les principaux obstacles qui empêchent les femmes d'accéder à l'internet mobile et d'en bénéficier, notamment l'abordabilité, les compétences numériques et les normes sociales qui entravent l'accès et l'utilisation de la technologie mobile par les femmes.

Ce n'est qu'avec l'action concertée et la collaboration des différentes parties prenantes que nous pourrons véritablement accélérer les progrès sur cette question et veiller à ce que les inégalités entre les sexes ne s'enracinent pas davantage.

Le rapport 2022 de la GSMA sur l'écart entre les sexes dans les mobiles est disponible à l'adresse : https://www.gsma.com/r/gender-gap/

Pour plus d'informations sur l'initiative Connected Women Commitment, rendez-vous sur : https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/connected-women/the-commitment/

À propos de GSMA

La GSMA est une organisation mondiale unifiant l'écosystème mobile pour découvrir, développer et fournir des innovations fondamentales pour des environnements commerciaux positifs et des changements sociétaux. Notre vision est de libérer toute la puissance de la connectivité afin que les personnes, l'industrie et la société prospèrent. Représentant les opérateurs mobiles et les organisations de l'écosystème mobile et des industries adjacentes, la GSMA propose à ses membres trois grands piliers : Connectivité pour le bien, Services et solutions de l'industrie et Sensibilisation. Cette activité comprend l'avancement des politiques, la résolution des plus grands défis sociétaux d'aujourd'hui, le soutien de la technologie et de l'interopérabilité qui font fonctionner le mobile, et la fourniture de la plus grande plateforme au monde pour réunir l'écosystème mobile lors des séries d'évènements MWC et M360.

Nous vous invitons à en savoir plus sur gsma.com

À propos de GSMA Connected Women

Le programme Connected Women de la GSMA travaille avec les opérateurs de téléphonie mobile et leurs partenaires pour éliminer les obstacles à l'accès et à l'utilisation de l'Internet mobile et des services d'argent mobile par les femmes. Connected Women vise à réduire l'écart entre les sexes dans les services d'Internet mobile et d'argent mobile et à ouvrir d'importantes opportunités commerciales pour l'industrie mobile et des avantages socio-économiques pour les femmes.

Ce rapport est le résultat d'un projet GSMA Mobile for Development Foundation financé par le Bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement (FCDO) et l'Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida). Les opinions exprimées ne sont pas nécessairement celles de l'une ou l'autre organisation.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.gsma.com/connectedwomen

